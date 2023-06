‘Klassenjustitie’ in zaak Sanda Dia? Nee, hier zegeviert de redelijkheid

Demonstraties, woede in de media en online, wilde verwijten over klassenjustitie en zelfs racisme: we zien in België deze weken weer hoe belangrijk het is dat rechters hun vonnis beter uitleggen.

In dit geval het Antwerpse Hof van Beroep, dat na 4,5 jaar oordeelde over de corpsballen die drie aspirantleden (‘schachten’) van een studentenvereniging zo weerzinwekkend ontgroenden dat de 20-jarige Sanda Dia eind 2018 het leven liet. Het finale oordeel: de 18 ‘schachtentemmers’ krijgen werkstraffen oplopend tot 300 uur plus geldboetes tot 400 euro.

Sanda Dia en zijn lotgenoten waren onderworpen aan een uitputtingsslag waarbij ze langdurig in een zelfgegraven put zaten terwijl emmers ijskoud water over ze werden uitgestort. Ze moesten muizen eten en, vooral ook, levende goudvissen inslikken, die ze weer moesten uitbraken door heel veel extreem zoute visolie te drinken, uit een kan van 4,5 liter. Sanda Dia werd veel te laat naar een ziekenhuis gebracht en overleed aan een zoutvergiftiging.

In de media verschenen beelden van de mensonterende vernederingen. De volkswoede daarover begrijp ik heel goed. Dat de woede zich nu ook richt op ‘klassenjustitie’ en zelfs racisme door het hof (Dia’s vader is ‘een arbeider’ van Senegalese komaf, de daders komen voornamelijk uit witte, elitaire kringen), is minder begrijpelijk voor wie de moeite neemt het arrest van 117 pagina’s door te nemen.

Alle 18 verdachten worden vrijgesproken van het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Ze wisten volgens het hof niet dat het drinken van heel veel visolie levensgevaarlijk is. Wel zijn alle 18 schuldig bevonden aan ‘onopzettelijke doding’: ze waren veel te onvoorzichtig door met die ‘oneigenlijk gebruikte’ visolie het uitbraken van de vissen op te wekken. Uiteraard zijn ze bovendien schuldig aan ‘onterende behandeling’ van de slachtoffers.

Al met al krijgen ze daarvoor, helder beredeneerd, die werkstraffen oplopend tot 300 uur plus boetes. Eens, die boetes stellen niets voor, maar die taakstraffen zijn niet misselijk. Ter vergelijking: de maximale werkstraf in Nederland is 240 uur. Dat was, ik noem wat, de hoofdstraf die Patrick Kluivert ooit kreeg nadat hij een auto-ongeluk had veroorzaakt dat een andere automobilist zijn leven kostte en diens vrouw zwaar verwondde.

Wetenschappers hebben vaak bewezen dat werkstraffen voor first offenders veel effectiever zijn dan celstraffen.

Corpsballen hebben niet van nature mijn sympathie, maar volgens mij zegeviert in het arrest de redelijkheid. Die had de rechtspraak veel beter moeten uitleggen dan ik een persrechter zag doen in Vlaamse media. Zij was wel erg summier en terughoudend. Ook in Nederland kan dat duiden van vonnissen vrijwel altijd beter (niet door de rechters die oordeelden, die hebben ‘het geheim van de raadkamer’, maar door een aangewezen collega of de rechtbankpresident). Dat kan ook de volkswoede temperen.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.