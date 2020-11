Kind zijn is niet overal zo veilig

Sinds 1950 vieren de meeste landen jaarlijks de Internationale Dag van het Kind. Die dag was op 20 november, een weekje geleden dus. Grote kans dat u dit helemaal is ontgaan.

Toch is het goed om elk jaar extra stil te staan bij de situatie van kinderen. In Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten zijn zij kwetsbaar – seksueel misbruik, kinderarbeid, fysiek geweld en verwaarlozing liggen altijd op de loer. Wist u dat kinderen in veel Afrikaanse landen werkdagen van 18 uur maken in de mijnbouw? Voor een salaris dat net goed is voor een maaltijd?

In Ethiopië trouwt 40 procent van de meisjes voor ze 18 worden. Het noordelijke deel van het land heeft het hoogste aantal melding van kindhuwelijken. Met andere woorden: de meeste gezinnen dwingen hun dochters om te trouwen op jonge leeftijd. Dat gaat vaak gepaard met seksueel geweld.

In de afgelopen twee decennia hebben de meeste Afrikaanse landen nieuwe wetten aangenomen die groen licht geven aan adoptie. Uit onderzoek blijkt dat juist deze kinderen extra kwetsbaar zijn. Misbruik en kinderhandel komen veel voor. In Ethiopië is de status van een grote groep geadopteerde kinderen onbekend. Zij zijn illegaal verkocht, om te werken als seksslaaf.

Nederland is volgens een recent rapport van de Wharton School (Universiteit van Pennsylvania) een van de vijf beste landen om als kind in op te groeien. Nederlandse kinderen leven doorgaans in een veilige omgeving, omringd door naasten die het beste met hen voor hebben. Dat is dus niet vanzelfsprekend. Daarom moet ook u volgend jaar even stilstaan bij de Internationale Dag van het Kind.

Wondimu Gebre Woldeaarggiye kwam in 2015 als vluchteling van Ethiopië naar Nederland. Wekelijks vertelt hij over zijn leven in Amsterdam. Lees al zijn columns hier terug.