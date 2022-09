Kijk, wij zijn gekke Henkie!

Ik ken nogal wat professionele lobbyisten en er was één vraag die afgelopen week veelvoudig werd opgeworpen in onze gesprekken: wat in hemelsnaam dáchten de strategen achter de campagne ‘Nederland Vleesland’? Ongetwijfeld is er veel geld gepompt in dát wat (ik citeer) ‘de consumptie van vlees zou moeten depolariseren’. Maar na de simpele vraag van Tim Hofman in het programma Khalid & Sophie aan verantwoordelijk vleeslobbyist Dé van de Riet: “Waarom is deze campagne nodig, in hoeverre wordt er gepolariseerd? Ik ken niemand die in elkaar gemept is omdat ie een gehaktbal at,” kwam er als antwoord niet meer dan gestamel dat hij eigenlijk gewoon het verhaal wil vertellen van varkenshouders die echt hun stinkende best doen, dat de vermeende daling van vleeseters er helemaal niet is, maar boehoee, veel mensen denken dat nog maar 72 procent van de mensen vlees eet terwijl dat 94 procent is, dus zíj zijn klein en wíj zijn groot EN HET IS NIET EERLIJK!

De redactie toonde ter illustratie van deze ‘polarisatie’ nog een fragment uit de campagne van Wakker dier met de boodschap dat Nederlandse koeien in zes miserabele levensjaren 35.000 liter melk leveren. Van Riets reactie: “Dit is helemaal niet het reguliere beeld en wij zijn bovendien niet van de zuivel, wij zijn van het vléés,” met een blik van zie je wel, nu zien jullie ook hoe wij vleeseters in het verdomhoekje gedrukt worden.

Feit is dat er in Nederland 1,7 miljoen dieren per dag worden geslacht en de overgrote meerderheid van de bevolking dagelijks een of meerdere stukken vlees eet. En dat terwijl is gebleken, onder andere uit onderzoek van de Erasmusuniversiteit in 2020, dat de consumptie van dierlijke eiwitten de kans op vroegtijdig sterven, met name door hart- en vaatziekten, vergroot. Waar dan weer tegenover staat dat de consumptie van plantaardige eiwitten de kans op vroegtijdige sterfte door onder andere hart- en vaatziekten juist verkleint. Daarnaast heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek bewerkt vlees geclassificeerd als kankerverwekkend en rood vlees als mogelijk kankerverwekkend.

En dan heb ik het nog helemaal niet over de impact van vlees eten op de wereld. Los van klimaatverandering, vervuiling en watertekorten waarin de vlees- en zuivelindustrie een enórme rol spelen, krijgen we wereldwijd steeds meer te maken met voedseltekorten. Vandaag is er, áls we al het beschikbare eten gelijk over alle mensen zouden verdelen (wat we niet doen) in principe nog voldoende. Maar volgens de VN lukt het in 2050 niet meer om de wereldbevolking te voeden. Wie zich realiseert dat je voor 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo veevoer nodig hebt (voor kippen is dat iets minder, voor rundvlees veel meer), begrijpt dat vlees eten weinig anders is dan voedselverspilling.

Nederland vol trots ‘vleesland’ noemen is dus feitelijk niets anders dan zeggen: ‘Kijk, wij zijn gekke Henkie!’ En bedankt, vleeslobby.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.