Kerstverhaal anno 2021: de stal verkocht aan een belegger, een cadeaubon in plaats van mirre

Eenmaal binnen keek de groep verbouwereerd naar de banier waarop hulde werd gebracht aan het gouden paar. “Kun je ons zeggen wat dit moet voorstellen?” vroeg de ezel aan Jozef. Die vertelde geërgerd hoeveel tijd en moeite het had gekost om überhaupt iets te vinden in de stad, dat de eigenaar van dit partycentrum bereid was geweest om zijn zaal voor een redelijke prijs te verhuren en dat als er klachten waren, iemand anders maar iets beters moest zien te vinden.

Op dat laatste voorstel ging niemand in, maar de stemming bleef geprikkeld. “Een partycentrum godbetert!” mopperde Melchior. “We doen dit al meer dan tweeduizend jaar in een kerststal. Wat is er gebeurd met de stal van vorig jaar?” Jozef legde uit dat het onroerend goed in maart was overgegaan in de handen van een buitenlandse belegger die bereid was gebleken voor het opknappertje een vierkantemeterprijs van 6000 euro neer te tellen.

Tussen de kreten van afschuw en verontwaardiging klonk een goedkeurend gebrom. Dat was de os. Die werd verdacht van neoliberale neigingen sinds in de aanloop naar de kerstnacht van vorig jaar in het stro een briefje was gevonden waarop hij de opbrengst had genoteerd van de verhuur van acht viptafels in de stal, inclusief een meet-and-greet met Jozef, Maria en hun pasgeboren zoon. Maria wierp hem ook nu weer een vernietigende blik toe.

De deur ging open en Caspar kwam gehaast naar binnen. “Sorry dat ik zo laat ben, mensen. Ik heb hele stad afgelopen om nog wat mirre te vinden, maar alle niet-essentiële winkels zijn gesloten in verband met het virus. Het is een cadeaubon geworden.” Het schaap keek hem verbijsterd aan. “Dus de hoop van alle mensen wordt geboren en jij komt hem een cadeaubon brengen?” Caspar mompelde dat veel mensen het juist prettig vinden om zelf iets uit te zoeken.

De ezel schudde bedroefd zijn kop heen en weer. “Een partycentrum in plaats van een stal. Een cadeaubon in plaats van mirre. Ik begin me ernstige zorgen te maken over de integriteit van dit kerstspel. Wat is de volgende stap? Aanschuiven bij een talkshow om het goede nieuws bekend te maken?” Die laatste suggestie zorgde voor grote opschudding en een heftige woordenwisseling over de kwaliteit van de interviewers op televisie.

In de kribbe schraapte iemand zijn keel en het was meteen stil. “Het is bijna tijd,” sprak het kind. “Zullen we?” Iedereen nam zijn posities in. Als door een wonder veranderde het felle licht van de tl-balken in een flauw schijnsel en uit de speakers klonk zacht een hemels gezang. Maria keek blij naar haar zoon, die haar een knipoog gaf. Op het dak doofde de engel zijn sigaret in de sneeuw. “Nog even volhouden,” zei hij tegen de lichtjes van de stad. “Volgend jaar wordt het beter.”

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

