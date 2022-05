Kersen- of abrikozenvlaai: mag ik me boos maken om iemand die met deze keuze worstelt?

Op 5 mei mocht ik optreden op Bevrijdingsfestival Limburg. Mijn lezing bleek geprogrammeerd in een kleine witte partytent, precies op een veldje waar de hele dag door breakdancewedstrijden werden gehouden. Er kwamen slechts een stuk of twintig geïnteresseerden op af en ik moest schreeuwen om boven de muziek uit te komen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Na afloop maakte ik een rondje over het festivalterrein. Het was fijn om na drie jaar weer met zoveel mensen samen te kunnen komen. De rij voor de ijskraam was weliswaar het langst, er was zeker ook interesse voor standjes van Amnesty International en humanitaire hulpacties voor Oekraïne.

Ik moest nogal nodig naar het toilet. De dixi’s waren niet meer zo fris en iemand raadde me aan om naar Designer Outlet Roermond te gaan, het koopjesparadijs op nog geen honderd meter afstand. Daar aangekomen viel me op hoe druk het was bij McDonald’s. Het terras van de fastfoodketen was zo mogelijk nog voller dan dat van de naastgelegen Duitse Biergarten.

Het was sowieso enorm druk in de outlet. Hele families vulden grote koffers met stapels afgeprijsde kleding. Voor winkels als Gucci en Prada stonden letterlijk rijen tot aan de parkeerplaats (wie wil er nou geen schoenen kopen voor 400 euro in plaats van 700?).

Ook lingerieketen Hunkemöller bleek populair: daar kon je namelijk negen slips kopen voor 30 euro. Een gek contrast met het Bevrijdingsfestival.

Ik had trek en besloot een broodje te kopen. Voor me stond een vrouw die een stuk vlaai bestelde. De verkoopster vroeg of ze kers of abrikoos wilde. De vrouw was minutenlang aan het twijfelen en verzuchtte uiteindelijk: “Al die keuzes, wat is het leven toch moeilijk.” Er zat geen spoortje ironie in haar stem.

“Moeilijk?” wilde ik schreeuwen. “Jij bent je koffertje lekker aan het volstouwen met afgeprijsde kleding en toch is het leven moeilijk, omdat je niet weet of je meer zin hebt in kersen- of abrikozenvlaai?”

Ik zei niets, maar ik dacht aan het contrast tussen ons vrije leven in Nederland en de gruwelijke oorlog die nog altijd woedt in Oekraïne. Zou deze vrouw enig idee hebben van de moordpartijen in Boetsja? Van de uitzichtloze situatie in Marioepol? Van het feit dat Lavrov van de week nog beweerde dat Hitler Joods bloed had?

Onderweg naar de trein vlakte mijn woede af. Wie ben ík eigenlijk om van mensen te verlangen dat ze allemaal naar een Bevrijdingsfestival gaan op 5 mei? Of dat ze zich continu bezighouden met oorlog? Deze vrouw vierde háár vrijheid met een stukje vlaai. En daar had ze alle recht op. Ik hoop alleen dat ze beseft wat voor voorrecht het is om vlaai te kunnen eten in Designer Outlet Roermond. Op Bevrijdingsdag of welke andere dag dan ook.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.