Kern van de zaak: kunst is goed voor de mens.

Het was de eerste dag, sinds ruim een jaar wel denk ik, dat ik voelde dat de vrolijkheid in mijn tenen begon, door al mijn aderen liep en, naar ik meen, tegelijk uit mijn oren ogen en mond naar buiten kwam.

Goh, Tink, waar werd je zo blij van dan?

Nou, ik was op een opening van een expositie (bij galerie Vriend van Bavink in hun nieuwe ruimte op de Geldersekade) en daar was, oh gelukzaligheid, echt te-ring goede kunst te zien. En er waren mensen. Leuke mensen die ik niet kende. Goed volk. En de galerie was gesponsord door allemaal verschillende drankmerken waardoor we cava en dropshots door elkaar gingen drinken (vies maar LEUK!!).

Natuurlijk had ik netjes een tijdslot gereserveerd. Om 13 uur al, meteen toen de galerie openging. Maar direct was duidelijk dat één tijdslot niet genoeg was, dus reserveerde ik een tweede (die misschien iets uitliep) voor ná mijn winkelafspraak die ik ook had gemaakt daar ergens in de buurt. (Søstrene Grene – geen aanrader. Ze zijn daar véél te streng. Ik kreeg een standje omdat ik vijf minuten te laat was en toen ik nét op een kwart van de winkel was, kwam een meisje me vertellen dat ik ‘richting de kassa moest gaan bewegen omdat over 7 minuten mijn tijdslot voorbij was’. Dag winkelplezier – enfin.)

Broodje haring gehaald. Bubbelthee. Toen nog een ijsje. Op naar tijdslot twee bij Vriend van Bavink. Eerste ronde dropshots. De kunst werd steeds beter. Foto’s waren er te zien. Een waanzinnige serie, Arctic: New Frontier, gemaakt door Kadir van Lohuizen and Yuri Kozyrev. Ze wonnen de prestigieuze Carmignac Award waarmee ze allebei simultaan van elkaar in een halve cirkel rondom de Noordpool reisden. Op de enorme foto’s is te zien wat de effecten zijn van smeltende ijskappen, politieke conflicten en de druk van multinationals om grondstoffen te kunnen winnen. En ook de impact hiervan op de inheemse bevolking.

Door de thematiek en de waanzinnige groots­heid van de foto’s in combinatie met voor het eerst sinds lang weer in een sociale context zijn en de zon die scheen, leek het alsof alles nóg meer binnenkwam dan dat het precorona gedaan zou hebben. We spraken over de kunst en over de politiek. We smeedden plannen over hoe we voor de wetenschap gaan lobbyen en iemand had ineens een baby terwijl ze vorig jaar nog niet eens zwanger was. Oh, geen zorgen: er was afstand in de galerie. En er waren mensen op afstand buiten. En in principe hadden we allemaal mondkapjes op. Al heb ik geen actieve herinnering aan hoe we dat nou hebben opgelost met die dropshots en de cava.

Kern van de zaak: kunst is goed voor de mens.

