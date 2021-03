Kerkgangers te Urk, heerlijk dat nog iemand in een God gelooft

Mensen, lieve mensen, wat mij opvalt is dat deze pandemie zo veel negativiteit loswoelt en dat vind ik ontzettend jammer. Zo zitten wij als Nederlanders toch helemaal niet in elkaar!

Ik zie een gelijkenis met dat gedoe rond de Tweede Wereldoorlog, die ik trouwens misschien nog wel mooier vond dan de Eerste. We gingen net zo lekker, stonden een beetje in braadpannen aardappelen te vermengen met een oneetbare groente en toen kwam die oorlog er dwars doorheen waaien.

Je kunt dan 75 jaar blijven herdenken en iemand naast een bloemstuk op een trompet laten spelen, maar je kunt ook doorpakken en de boel van een vrolijker kant bekijken. Ja, er was honger, maar mensen uit de randstad reden wel eindelijk eens op een fiets naar Groningen.

Zo zie ik deze pandemie ook als een kans en niet als een tuchtiging. Dit is juist de tijd, lieve mensen, om de schouders eronder te zetten en ellendig nieuws om te zetten in iets gezelligs.

Een paar voorbeelden. Je kunt moord en brand schreeuwen als tientallen demonstranten op het Museumplein zich voordoen als verplegend personeel, maar je kunt ook zeggen: wat leuk dat ze eindelijk eens frisse kleren aan hebben. Dat ze het zuur ruikende demonstratiekostuum, waarin ook al werd gedemonstreerd tegen de afschaffing van langer dan 9 uur winkelen in Ikea, nu eens in een wasmand hebben gegooid en dat ze heerlijk ruikend naar Bodymist Meloen gezellig zingen en dansen naast valse ex-soldaten.

Snapt u? Dat is net een andere insteek. Nog een voorbeeld. Gordon, die ook zanger blijkt te zijn, die kan dan wel heel boos zijn dat hij weer geen Edison heeft ontvangen en die kan dan wel iedereen helemaal verrot schelden op zijn vaste internetplekje, maar hij had het ook om kunnen keren.

Ja, goed, natuurlijk is dat jammer dat ze je in Nederland zien als iemand die het zingen er een beetje naast doet en natuurlijk is het vervelend dat ze je vooral herkennen aan je piepende banden lach, maar je kunt daar toch ook energie uit halen! Je kunt ook denken: Nederland is nog niet toe aan iemand die iedere week van genre verandert en optreedt in een pak vol spiegeltjes.

Dát moet de nieuwe energie worden in ons prachtige Nederland. Kerkgangers te Urk, je kunt ze belagen en je kunt gaan staan huilen wanneer ze je aanrijden, maar je kunt ook zeggen: wat heerlijk dat er in ieder geval nog iemand in een God gelooft die dood en verderf over zijn eigen akker strooit.

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.