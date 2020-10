Kerken, kranten, scholen, concerten: ze zijn niet meer veilig

“Heerlijk herfstweer om een hoofd af te hakken en zo de verjaardag van Mohammed te vieren. Weet je wat? Ik neem een oud katholiek vrouwtje van 73 en misschien nog wat bijvangst.” Aldus de moslimterrorist in Nice.

Kerken, popconcerten, opiniebladen, cartoonisten – niemand is meer veilig. Maar we waren al niet veilig. We deden alleen alsof.

En iedereen staat weer met zijn mond vol tanden. Want hoe moet je ook reageren? Zeg je als moslim: “Dit hoort niet!” Of: “Dit is niet de echte islam!”

Kuzu – de staatsgevaarlijke vuurspuwer van Denk, die van Nederland de pinautomaat voor Erdogan wil maken – moest met zijn bokkenpoten en zwavellucht weer gaan vertellen dat vrijheid van meningsuiting voor alles goed is, behalve voor het aanvallen van de islam. Subtekst: eigen schuld als je hoofd er wordt afgehakt.

En wat zeg je als je geen moslim bent? Val je de islam aan, dan ben je een racist. Val je de islam niet aan, dan heb je er geen verstand van. Zulke aanslagen zorgen eveneens voor een collectieve angst – vooral in de Gordel van Halsema – om Wilders alsnog gelijk te geven. “Nee, de aanslagen werden niet door moslims gepleegd, maar door fanatieke jihadisten, door fanatieke moslims, door fanatieke verwarde persoonlijkheden die toevallig een islamitische achtergrond hadden…” Alsof het, door het woord ‘fanatiek’ ervoor te zetten, meteen een ander geloof is dat niets met de islam te maken heeft. Ik blijf vragen: welke Koranteksten wijst de moderne mohammedaan af en waarom?

De fanatieke messenslijper was een 21-jarige Tunesiër die pas sinds oktober in Frankrijk was. Waarom wilde hij naar Europa? Omdat hij hier meer kansen zou krijgen op een beter leven dan in zijn eigen land? Prima motief. Maar meen je dan dat je kansen groter worden als je drie mensen in een kerk doodt? Moeten wij blij zijn met zulke nieuwe Europeanen?

De kranten zijn niet meer veilig. De scholen zijn niet meer veilig. De synagogen waren al lange tijd niet veilig. De kerken zijn niet meer veilig. De popconcerten zijn niet meer veilig. De kunstenaars, met name filmregisseurs, zijn niet meer veilig, journalisten lopen gevaar. Politici lopen gevaar. Ondertussen is er maar één die geen gevaar loopt en dat is Wilders, want die wordt tegen het moslimterrorisme beschermd.

Hé, wie ligt daar al jaren aan de beademing met steeds minder zuurstof? Het is de vrijheid van meningsuiting.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl