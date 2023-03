Kenneth Taylor beleefde een kloteavond in een kloteseizoen

Krap een jaar geleden, pal na de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen, interviewde ik Ryan Gravenberch, die naar Bayern München ging, al mocht hij dat nog niet bevestigen. Hij was net geopereerd aan zijn enkel en hompelde op krukken het schoolgebouwtje op sportpark De Toekomst binnen.

Halverwege het gesprek zwaaide zijn stand-in Kenneth Taylor de deur open. “Schrijf maar in je stuk: Taylortje komt eraan!” kraaide hij. En tegen Gravenberch: “Je krijgt je basisplaats sowieso niet meer terug. Je kunt maar beter weggaan!”

Naast de ontspannen grijnzende Gravenberch was Taylortje de bijdehante benjamin, de spring-in-’t-veld, terwijl ze exact even oud zijn: allebei van 16 mei 2002. Na het interview hielp Taylor zijn ploeggenoot liefdevol het schoolgebouwtje uit, met omhelzing op de drempel. Het is een prima jong.

Een jaar later heeft Gravenberchs overtuiging dat Bayern ‘een plan’ met hem heeft plaatsgemaakt voor het knagende gevoel dat hij misschien wel op een dood spoor zit. Het kostte hem een seizoen, een WK en zijn plek in Oranje. Tot nu toe.

Taylor? Laten we het erop houden dat zijn aantal wedstrijden aanzienlijk sneller is gestegen dan zijn aantal góéde wedstrijden. Vrijdag moet een persoonlijk dieptepunt zijn geweest: gewisseld na 32 Parijse minuten en door de natie met ronkende graagte tot dé overschatte faalneus van Oranje uitgeroepen, al hoorde hij nog tot de Oranjespelers die van L’Équipe een 3 kregen, in plaats van een 2. Een kloteavond in een kloteseizoen.

Zes jaar geleden beleefde Matthijs de Ligt een vergelijkbare Oranjenachtmerrie tegen Bulgarije: in de fout bij de 1-0, halverwege gewisseld en tot overtrokken Ajaxhype uitgeroepen door het deel van het land dat nu eenmaal die liefhebberij heeft.

Toch viel er ook wat te lachen dit weekend. Op zoek naar wat Ajaxnieuws tijdens de interlandperiode stuitte ik op een nieuwsbericht: ‘Devyne Rensch Sportman van het Jaar in Lelystad’.

Het Ajaxseizoen in een vrolijk beschilderde notendop.

