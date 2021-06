Kennelijk bent u (ja, u allemaal!) per definitie niet onder de indruk van misdrijven door PVV’ers

Totaal geen verbazing hier. Ook in míjn mailbox verschenen berichten met nog meer verhalen over PVV-Kamerlid Dion Graus. Dit nadat ik hier een column over hem had geschreven en nadat ik met een groep vrouwen een crowdfunding www.helpjoyce.nl had opgezet om zijn ex-vrouw juridisch te steunen, die aangifte tegen hem deed van onder andere seksueel geweld en mensenhandel.

Het is soms jammer dat ik geen vijftigkoppig onderzoeksteam ben, dan was ik nu flink aan het graven geslagen. Helaas moet u het doen met wat NRC Handelsblad uitgeplozen kreeg en dit weekend publiceerde over de drie nieuwe vrouwen die zich hebben gemeld als slachtoffer van ‘ridder’ Graus. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ‘ernstige dingen’, intimidatie en stalking zijn de sleutelwoorden. Allemaal binnen de muren van de Tweede Kamer.

Mijn vermoeden is dat deze onderzoeksredactie zich bewust heeft beperkt tot het schrijven over zaken die zouden hebben plaatsgevonden in het Haagse. Zo kon immers ook makkelijk een link gelegd worden met het gesodemieter (dit klinkt als een verkleinende term, en zo bedoel ik het ook) rondom bijvoorbeeld Tunahan Kuzu (Denk) en Han ten Broeke (VVD). De keuze om specifiek over misstanden in de Kamer te schrijven is begrijpelijk omdat het kennelijk zo werkt dat u (ja, u allemaal!) per definitie niet onder de indruk bent van misdrijven gepleegd door PVV’ers. Liever laat u zich door ome Geert afleiden door een tweet over de journalist als tuig van de richel.

Nee, wie aandacht wil vragen voor het gebrek aan mogelijkheden om grensoverschrijdende Kamerleden niet vanuit individuele fracties, maar vanuit de Kamer zelf aan te pakken, heeft een partijoverschrijdend verhaal nodig. En dan moet je, zo lijkt, op de koop toe nemen dat vervelende #MeTookwesties van het niveau een keertje ongewenst zoenen in de gang (ik chargeer) na een nachtelijk debat, in whataboutisms gelijk worden getrokken met aangiften over jarenlang seksueel misbruik, verkrachtingen en georganiseerde mensenhandel.

Want het wordt tijd dat de Kamer haar eigen huisregels heroverweegt. Het is misschien niet het OM, maar heeft wel een voorbeeldfunctie. En werknemers met een grote verantwoordelijkheid. Die moeten veilig zijn. Als we alleen al naar het publieke dossier Graus kijken, lijkt me dat een officieus toegangsverbod het mínste is wat je kunt doen om die veiligheid te bewerkstelligen: eerst de aangifte van (seksueel)geweld en stalking die Graus’ ex Irene indiende. Die zaak werd geseponeerd, maar dat bleek later onterecht. Er was wel degelijk voldoende bewijs – maar toen dat eenmaal duidelijk was, was de zaak verjaard. Toen zijn ex Fabienne die een vergelijkbare aangifte deed. Toen waren er de beschuldigingen van belastingfraude, fraude met reiskosten en de mensenhandelzaak met zijn ex Joyce als slachtoffer.

Maar verder niks aan de hand. Gewoon een Kamerlid in de belangstelling.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.