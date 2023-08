Katja’s familie herinnert ons aan de waanzin van deze oorlog. Een drama in een notendop

Katja (33) is de beste vriendin van mijn schoondochter Olga (34). Beiden zijn geboren in het verre Vladivostok. Na school maakten ze de oversteek naar Moskou. Katja studeerde rechten en Olga medicijnen. Katja is nu partner in een advocatenkantoor. Haar man heet Artjom en samen hebben ze een zoontje van vier jaar. Ze wonen nog steeds in Moskou, hoewel ze fel tegen de oorlog zijn.

Artjom verkoopt allerlei Chinese spullen via internet. Een business die zeker nu goed loopt.

De familie is bij ons op bezoek in Nederland, samen met de moeder van Artjom. Oma is – net als Artjom – geboren in Marioepol, de door Rusland volledige verwoeste Oekraïense stad, nu bezet door de Russen. Oma wist het brandende Marioepol levend te ontvluchten. Haar beste vriendin werd tijdens de evacuatie gedood. Oma is fel pro-Oekraïens.

Ze had net 35 uur in een bus van Kyiv naar Brussel gezeten, alvorens in Zeeland te belanden.

“Er is moeilijk aan treintickets te komen,” verzuchtte ze, “en deze reis is pas op het laatst gepland.”

Die 35 uur in een bus had oma er zeker voor over om haar kleinzoon in de armen te sluiten. Sinds het begin van de oorlog had ze hem niet meer gezien.

De zus van oma woont op de Krim. Ze praten niet echt meer met elkaar, want de zus was wat blij toen Rusland de Krim annexeerde. “Ze kreeg een Russisch paspoort en – belangrijker – een veel hoger pensioen dan toen de Krim nog Oekraïens was. Maar de lol is er nu wel een beetje af – ook voor haar. De euforie is over en met alle bommen die op de Krim vallen is het er geen lolletje meer.”

De neef van Artjom woont nog steeds in Marioepol. “Hij had zich in de kelders van zijn flat verborgen en verdomde het om te vertrekken. Die neef is uitgesproken pro-Russisch. Hij heeft het over ‘bevrijding’ en zegt dat Marioepol er nu beter voor staat dankzij alle nieuwbouw en Russische investeringen.”

Artjom had nog zijn beste jeugdvriend meegenomen. Ook geboren in Marioepol, die nu in Kyiv woont. Als die twee met elkaar converseerden sprak Artjom – die zich inmiddels Moskoviet voelt – in het Russisch en antwoordde zijn jeugdvriend in het Oekraïens.

De familie wil graag herenigd worden maar dat gaat zomaar niet. Russen krijgen – op hoge uitzondering na – geen verblijfsvergunning in de EU. Het idee is nu dat oma (met geld van haar dochter) een flat in Spanje koopt – dat mag zij als Oekraïense wel – en zo een verblijfsvergunning bemachtigt. Met die verblijfsvergunning kan oma vervolgens de Russische Katja en haar gezin naar Spanje uitnodigen. Artjom heeft ook een Oekraïens paspoort, maar dat is verlopen. En hij kan natuurlijk niet van Moskou naar Kyiv reizen.

Katja’s familie herinnert ons aan de waanzin van deze oorlog. Verscheurde families en loyaliteiten.

Een drama in een notendop.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.