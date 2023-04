Kastjes en muren, het doolhof waar artsen en psychiatrisch patiënten in belanden

Hé, lieve mam. Toen ik jouw kleinzoon zenuwachtig vertelde dat de theatervoorstelling Moeder van glas voor vierhonderd man in Eindhoven zou worden gespeeld inclusief voor-nagesprekken over bipolaire kwetsbaarheid, zei hij: “Ik weet zeker dat oma de hele tijd bij je is.”

En dat was je. Tijdens het verhaal over je geschiedenis, de uitleg van fijne specialisten, het boeken signeren. Ervaringsdeskundigen vertelden me eindeloos hun levensloop, het kostte moeite hun woordenstroom in te dammen zodat een volgende aan de beurt kwam. Ik begreep dat. Want niet gehoord, dat worden deze mensen vaak. Geen gehoor, dat vinden ze voortdurend.

Dat blijkt ook uit de tuchtzaak waar de Volkskrant over schreef. Een patiënt met psychische klachten meldde zich in paniek bij een huisartsenpost, de dienstdoende dokter poogde de crisisdienst te bereiken, niemand nam op, de huisarts probeerde later opnieuw contact op te nemen met de crisisdienst, de telefoniste beloofde hem terug te bellen, bij de ggz bleek de psychiater op vakantie, er was geen enkele mogelijkheid tot crisisbeoordeling, enzovoort. Einde dag belde de moeder de huisartsenpraktijk. Haar zoon had suïcide gepleegd.

Het is duidelijk: dit verhaal kent slechts slachtoffers. Ten eerste de arme patiënt en zijn geliefden. Maar ook de huisarts die in het beklaagdenbankje belandde. Hij zou onvoldoende hebben gedaan. Maar is dat zo? Werd de ware schuldige aangepakt?

Kastjes en muren, dat is waar het doolhof uit bestaat waar artsen en psychiatrisch patiënten in belanden. Kastjes en muren, want geen plek, geen personeel, geen bedden. Niet gehoord. Geen gehoor.

Een derde van de bedjes is immers in 2011 wegbezuinigd door Edith Schippers, toen ze de zorg ambulantiseerde. Mensen zouden thuis geholpen moeten worden, maar hé, wat gek, zonder financieel vangnet. Kortom: opvang weg, veel personeel foetsie, zoek ’t maar uit.

Diezelfde mevrouw Schippers werd onlangs op het VVD-schild gehesen als gedroomde Rutte-opvolger. Ja, mam, je had van politiek geen kaas gegeten, ik ­vertelde je graag een beetje hoe het zat. Maar dit krijg ik niet uitgelegd.

Ach, mama. Toen jij doodging heb ik mezelf één ding beloofd: ik zal mijn leven lang mensen met psychische problemen in het licht proberen te zetten. Want het donker is eenzaam, daar weet jij alles van.

Maar soms vraag ik me af: heeft het zin, dat rammelen aan politieke poorten? Dagelijks vallen slachtoffers. Huisartsen die geen ggz kunnen bereiken, psychiaters die verstrikken in registratiedwang. Zoons, dochters, vaders, moeders die zichzelf van het leven beroven. Niet gehoord. Geen gehoor.

Ik raakte moedeloos toen ik het krantenartikel las. Maar toen dacht ik aan de avond in Eindhoven. En aan het vertrouwen waarmee je me ooit toestemming gaf jouw verhaal te vertellen. Verdorie, had je toen maar geweten hoeveel mensen je daardoor bereiken zou. Ik hoop dat je het gevoeld hebt. Ergens, daar waar je zweeft. Ik denk het. Want jouw kleinzoon had gelijk. Je was er. Je was er helemaal bij. En door jouw moed geef ik de mijne niet op. We blijven lichtjes aanknippen, tot vervelens toe. Want mensen zoals jij moeten uit het duister. Die moeten eindelijk worden gehoord.

Praten over zelfmoordgedachten kan met 113 Zelfmoordpreventie via chat op 113.nl of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (gebruikelijke telefoonkosten)

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

