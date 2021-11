Op het bankje lag een blauwwitte plastic tas.

Gevuld. Met de hengsels onder de inhoud gevouwen zodat niet precies was uit te maken wat het plastic verhulde.

Het was half elf in de ochtend.

De wind probeerde het plastic mee te nemen, maar er was alleen wat licht geflapper te horen.

Er zat niemand naast de tas.

Tientallen meters verderop zag ik de hond Boris achter een paar struiken verdwijnen.

Ik ging op het bankje zitten.

Ik keek naar de tas.

Een gebaksdoos, dacht ik.

Ik herinnerde me de verjaardagen van oma K. Dozen met verschillende taartjes van Ekkelenkamp. (Vechten met mijn broertje om de bananenboot.)

Was er een verjaardag op het laatste moment afgelast? Zaten er voor meer mensen taartjes in dan corona-huisbezoek toeliet? Was de taartkoper bezocht door wroeging? Keek ik naar een doos illegale taartjes?

Er zijn mensen die langs dit bankje lopen, de tas zien liggen, en geen enkele impuls voelen om te kijken wat er in de tas zal zitten. Ze lopen gewoon door en denken er nooit meer aan. Zij laten ook altijd de laatste bitterbal liggen.

Ik wachtte nog een minuut, bedwong de behoefte de tas alvast op schoot te nemen.

Niemand kwam haastig teruggelopen.

Toen hield ik het niet langer uit.

Ik trok de hengsels onder het pakket uit en gloepte in de tas.

Geen vondelingentaartjes. Maar een dik fotoalbum.

Ik keek een keer naar rechts en naar links. (Dat moet er potsierlijk hebben uitgezien.)

Ik haalde het album uit de tas.

Met enige schroom, je betreedt toch het leven van anderen, sloeg ik het album open.

‘Karinthië 1976’ was op het schutblad geschreven.

Ik bladerde verder.

En verder. Maar Karinthië in het jaar 1976 verscheen niet voor mijn ogen.

Ik zag tientallen ‘hoekjes’, maar iemand had de foto’s daar uitgehaald.

Het was een fotoalbum zonder foto’s. Wat een triest gezicht.

‘Klagenfurt’ stond bovenaan een lege bladzijde. En verderop: ‘Tiroler Avond’. In kinderschrift stond eronder: ‘Tirol ligt niet in Karinthië.’

Bij de hoekjes stonden geen bijschriften.

Achterin vond ik dan toch een foto. Keurig tussen vier hoekjes.

Een jonge man in een rolstoel.

De foto was duidelijk lang na 1976 gemaakt.

Hij keek vrolijk en hield een krentenbol vast. Op de achtergrond bomen en een zwarte schuur. De foto had overal gemaakt kunnen zijn.

Ik draaide de foto om. Er was niets achterop geschreven.

Een leeg album en een anonieme foto.

Naast het bankje stond een afvalbak. Daar had het album makkelijk in verdwenen kunnen zijn. Maar dat was niet gebeurd.

Ik stopte het album terug en legde de plastic tas naast me op het bankje.

De rest van de dag vroeg ik me af waarom die foto van de man in de rolstoel in het album was achtergelaten.

