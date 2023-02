Kamerlid Farid Azarkan jutte met een hondenfluitje zijn emotionele achterban tegen mij op

Het zijn emotioneel zware weken. De foto’s en video’s van de desastreuze aardbeving in Turkije en Syrië maakten erg veel indruk; je zag de wanhoop in de ogen van mensen die in één nacht hun familieleden, kinderen, partner, ouders, hun huis en hun baan hadden verloren. Van mensen die met miljoenen anderen op straat waren komen te staan, in de kou, tussen al het puin, totaal afhankelijk van hulp, solidariteit en medemenselijkheid.

Ik werd door elke talkshow gebeld met de vraag of ik hierover kon vertellen op tv. Dat deed ik bewust niet, omdat ik (gelukkig) geen familieleden of kennissen heb wonen in dat gebied. Daardoor vond ik dat ik de talkshowruimte moest afstaan aan mensen die dat wel hadden.

Maar toen ik vorige week door WNL op Zondag werd gevraagd of ik misschien wilde komen praten over wat deze ramp zou kunnen betekenen voor de politiek van Turkije en de naderende verkiezingen, zei ik ja. Bovendien kon ik dan een donatieoproep doen bij vermogende kijkers. Met columnist en oud-Kamerlid Zihni Özdil, die niet uit zijn woorden kwam door zijn emoties vanwege familieleden die onder het puin zaten, zat ik daar om de massaal gedragen kritiek jegens de president van Turkije te duiden, die bijvoorbeeld Twitter had afgesloten om die kritiek niet te hoeven zien.

De Turkse sociale media zaten namelijk de hele week barstensvol klaagzangen over de president: de hulpdiensten schoten enorm tekort, in sommige gebieden waren dagenlang zelfs nul hulpverleners te bekennen. Twitter, bij uitstek het medium dat gebruikt werd om naar familieleden te zoeken, werd ineens landelijk afgesloten vanwege te veel kritiek op de politiek. Bouwdeskundigen en aannemers openbaarden dat ze de ramp allang hadden zien aankomen. Dat hun adviezen genegeerd werden dankzij corruptie en dat men zo hoog en zo goedkoop mogelijk bouwde op een aardplaat die elk moment wild kon worden. Met alle gevolgen van dien.

Ik vond dat ik dit geluid moest vertolken: voor het eerst in mijn bewuste leven zag ik, dankzij mijn moedertaal en de toegang die ik daardoor heb tot sentimenten die leven, dat Turkije unaniem afrekende met de zittende macht.

Maar daar kreeg ik al snel spijt van. Dankzij een tweet van Kamerlid Farid Azarkan, die met een hondenfluitje zijn emotionele achterban opjutte tegen mij, werd ik overladen met scheldkanonnades waar een paard de hik van krijgt en natuurlijk met de onvermijdelijke doodsbedreigingen. Zijn tweet luidde namelijk: ‘De grootste ramp in de afgelopen 50 jaar met honderdduizenden doden. Terwijl de lichamen nog geborgen moeten worden gaan we ... praten over de positie van de leider van dat land. Met wie anders dan Zihni Özdil en Lale Gül.’

Gelukkig weet ik dat als de heer Azarkan ook maar een schijntje empathie bezat in dat haatvolle gestel van hem hij niet een maand na de moord op de Franse maatschappijleerdocent Samuel Paty, die afgeslacht werd vanwege het tonen van een Mohammedcartoon in de klas, in de Tweede Kamer zijn steun had uitgesproken voor een petitie om het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar te maken. En dat dit niets anders was dan een verkiezingsstunt, over mijn hoofd en veiligheid heen.

Ik hoop voor Azarkan dat zijn dochter zich nooit zal emanciperen tot opiniemaker en columnist die zich over controversiële onderwerpen uit. En dat ze niet hoeft te dealen met waar ik nu mee deal.

