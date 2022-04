‘Kameraad Poetin, we hebben een bijzondere vluchteling, Frans van Drimmelen’

‘Kameraad Poetin, we hebben een bijzondere vluchteling.”

“O ja, wie is het?”

“Het is een Nederlander. Hij noemt zich Frans van Drimmelen. Hij beweert dat hij uit Nederland is gevlucht.”

“We zijn Nederland toch niet aan het bombarderen of hebben we de zoveelste inschattingsfout gemaakt?”

“Nee, kameraad Poetin, hij is gevlucht voor Sigrid Kaag, de minister van Financiën van Nederland.”

“Sigrid? Ja, die ken ik wel. De Palestijnen waren weg van haar. Ik wil die Van Drimmelinski spreken. Waarom is hij precies gevlucht?”

“De vrouwtjes, kameraad Poetin. Als je carrière wilde maken bij de partij van mevrouw Kaag, dan moest je langs hem en hij duwde bepaalde dames naar voren met zijn pik in hun kont als ik een bekende militaire uitdrukking mag gebruiken. Maar hier is hij… Schwanz van Drimmelinski…”

“Ik ben D-zeszes’er, mijnheer Poetin, ik ben dus keurig en beschaafd, rapporten hebben mij vrijgepleit, alles is gelogen, want ik ben keurig en beschaafd. Ik ben een keurig beschaafde lobbyist die handig was voor de partij, juist omdat ik zo keurig en beschaafd ben.”

“Luister Drimski, jij vertelt ons alles over Kaag en Nederland of we hangen je ballen als oorbellen aan je kop en trekken je oorlellen langs je reet door je neus. Begrepen?”

“Ja, ik doe mee, maar ik wil zeggen dat ik van D66 ben en dus door en door fatsoenlijk en beschaafd, daar staan we ons ook op voor. Ik heb de dames ook altijd heel keurig en beschaafd benaderd met schone handen, korte nagels en een pepermuntje op m’n tong.”

“Hert enige wat ik van je vraag, Schwanz, is of je dan ook een keurige en beschaafde spion wil zijn, een keurig en beschaafde verrader, en ons alles over Nederland vertelt…”

“Kan ik dan wel eventueel buiten het rapport gehouden worden als dat wordt opgemaakt, want ik vind het wel zo keurig en beschaafd als ik anoniem kan worden opgevoerd om de privacy van de betrokken verrader te waarborgen. Dat is wel zo fatsoenlijk ook, en dat is typerend voor onze partij D-zeszes.”

“Tuurlijk Drimski, ook wij houden van fatsoen, van keurig en beschaafd.”

“Mag ik dan suggereren dat u dan een rapport samenstelt dat uit twee delen bestaat. Een openbaar deel en een deel alleen voor u?”

“Zoals jij het wil, Schwanzsofski. En je weet, ik ben heel keurig en beschaafd plus fatsoenlijk en hou me altijd aan de afspraken die ik heb gemaakt.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

