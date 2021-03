Raadsels in verkiezingstijd. Ik zie weleens een debatje, hoor weleens debatje, loop weleens weg bij een debatje en blijf weleens hangen bij een debatje, en ik kijk ook weleens naar de peilingen.

Het raadsel van deze verkiezingen is de SP.

Lilian Marijnissen. Ik zal niet op haar stemmen. Niet op haar partij. Maar ik vind haar in alles goed. In alle debatten die ik heb gehoord en waaraan zij meedoet – en ik heb ze bijna allemaal gevolgd – vind ik haar het beste. Praat ze met Sven Kockelmann, dan is ze leuk en grappig. Praat ze met Nieuwsuur, dan kent ze haar dossiers goed. Ze ziet er leuk uit (mag ik dat nog zeggen, anders excuus, hoor), ze heeft smaak, je denkt toch steeds als je haar ziet: even luisteren. Ook het spotje van de SP is het kijken waard.

Maar de SP blijft rond die tien zetels hangen.

Terwijl Kaag met D66 in de peilingen stijgt.

Raadsel.

Als er maar twee partijen in Nederland zouden zijn: de SP en D66, dan zou ik met mijn hele hart voor de SP gaan.

Kaag, daar zit geen avontuur in. Ik geloof haar passie niet. Kaag is niet van de straat, ze lijkt geboren in een Louis Vuittonhandtas, als kind van Baron Tweed en zijn zuster Barones Trutd, met td aan het eind, en elke zin van haar schept vanzelf anderhalve meter afstand. Ik wil haar best leuk en aardig vinden, maar het lukt niet. Zij is de juf van school die aan de meisjes Nuttige Handwerken geeft.

Ik snap niet dat zij stijgt in de peilingen. Zeker niet als je haar naast Lilian zet.

Blijkbaar kiest men een esoterische mystica boven een vlotte akela op wie iedere welp en kabouter verliefd raakt.

Bij de mannen zijn er eigenlijk geen raadsels. Waarom Wopke Hoekstra maar niet wil doorbreken, begrijp ik volkomen. Wopke heeft een vriendelijkheid over zich die niemand aanspreekt. Hij is de man die uit aardigheid steeds een fooi geeft aan de bode van de Tweede Kamer wat uiteraard fout valt.

Ik zie hem, bij wijze van spreken, als de echtgenoot van Kaag.

Ja, en dan hoor je ook niet zo veel zetels te krijgen.

Maar Lilian…

Ik hoop dat de ware socialisten, de echt linkse fanatiekelingen, de oprecht gepassioneerden, op haar gaan stemmen. Ze verdient het.

Helaas zal ze mijn stem niet krijgen.

