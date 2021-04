‘Jullie zeggen: ja, geen versoepelingen. Nou ja!’

‘Dus hoe gaan we dit communiceren?”

“Nou, daar hebben we onze communicatiestrateeg voor. Die heeft communicatiewetenschappen gestudeerd, dus die weet het. Communicatiewetenschapper, vertelt u eens even: hoe gaan we dit communiceren?”

“Dan moeten we eerst een aantal vragen beantwoorden: wie, wat, waar, waarom en hoe, maar we moeten ook uitzicht bieden, een stip op de horizon, en…”

“Ja, ja, maar hoe gaan we dit communiceren, was de vraag?”

“Hier maken we al de eerste fout. We hebben een slechte boodschap en die moeten we eerlijk brengen. Dus we zeggen: Er komen geen versoepelingen.”

“Ja, lik m’n reet. Maar hoe communiceren we dat?”

“Daarvoor is heel belangrijk dat we doelgroep goed in kaart hebben gebracht. Dat heb ik hier gedaan. Dit is de kaart van Nederland. Hierop ziet u dus…”

“Wat moet ik daarop zien?”

“Dat dus heel Nederland onze doelgroep is. Dat is één. Nu we dat in kaart hebben gebracht, moeten we zorgen voor een breed draagvlak. Anders gezegd: hoe krijgen we de mensen er achter.”

“Precies, precies! Dat wil ik weten, hoe doen we dat?”

“In de communicatiewetenschappen kennen wij de uitdrukking: If they don’t stand behind your point of view, change your standpoint.”

“Ja! Dus?”

“Dus we moeten dat standpunt veranderen. Dus: geen versoepelingen, veranderen we in: we mogen blij zijn dat we nog even thuis mogen blijven.”

“Luister communicatiewetenschapper. Burgemeesters, de overheid dus, zijn tegen ons, de overheid dus. Hoe krijg ik die op één lijn.”

“Dat leg ik verdomme net allemaal uit met mijn charts! Ik ben er in afgestudeerd. Ik heb stage gelopen bij de Republikeinen in Amerika! Ik weet hoe dat moet!”

“Maar als ik het verkeerd doe, krijg ik voor mijn voeten geworpen dat ik lieg.”

“Luister, het is van tweeën één! Je kunt een boodschap die je moet verkopen niet veranderen in een boodschap die je krijgt. You can’t change the message if honesty is in the personality, heeft Robert M. Baxwell gezegd, de grote communicatiedeskundige.”

“Ja, dus?”

“Dus? Dus? Dat leg ik allemaal uit. Ik heb al eens eerder gezegd, denk aan de drie D’s: duidelijk, direct en divers! Dat gebeurt niet.”

“Divers? Wat moet divers?”

“Nou, mannen, vrouwen, de hele lbqhti-plus gemeenschap die moet je incorporeren in de boodschap. En dat gebeurt niet tot te weinig. Dat is wat ik zeg! En wat doen jullie? Jullie zeggen: ja, geen versoepelingen. Nou ja! Waar hebben we het over?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

