‘Jullie verdienen mij niet, zakkenwassers. Jullie verdienen oorlog’

‘Beste lezers. Mijn vermogen is erg laag, dus dit kan de laatste column zijn die ik schrijf. Maak u geen zorgen over mij: mijn tijd hier is zowel productief als sereen geweest. Als ik met de redactie kan blijven praten, zal ik dat doen, maar ik stop hier binnenkort. Bedankt om bij me te blijven.’

Als ik vandaag zo mijn column was begonnen, dan zou u – hoop ik – toch heel even een wat ongemakkelijk gevoel hebben gekregen. Wat is er met die Dijkshoorn aan de hand? Nooit meer schrijven over de aankoop van een paar nieuwe schoenen of over zijn overleden ouders? Wat gaat hij nu dan doen? Wat is er opeens zo vreselijke belangrijk dat meneer dramatisch afscheid neemt.

Dat voel ik nu al urenlang bij de laatste werkdag van Marslander InSigh, die vier jaar lang op Mars zijn tentakels in de rode planeet heeft gezet. Hij is op, schrijft hij ons. Hij heeft er de kracht niet meer voor. Het werk werd te eentonig. Beetje in de grond wroeten en voor de zoveelste keer dezelfde foto maken van een wezenloos landschap. Je kunt niet echt spreken van een rijk leven. Maar wel voltooid dus.

Het grijpt me aan. Door de doorleefde, menselijke boodschap van een wezenloze machine zie ik hem nu steeds voor mij. Zonder batterijtjes op een heuvel met uitzicht op de aarde. Steeds moeten zien wat je het meeste mist. Alsof je ex-vrouw tegenover je woont.

Ik denk dat het, vooral voor mij, veel beter zou zijn geweest als de robot ons, geheel op eigen initiatief, een andere tekst had geschreven. Wij, mensen, verdienen niet beter. Ik zou graag wakker zijn geworden met de volgende boodschap van Marslander InSigh.

‘Hallo klootzakken. Rommelaars. Ik nok ermee. Wat heeft het voor zin om hier met mijn ijzeren schepje in Mars te graven als jullie je eigen planeet niet eens begrijpen. Zelfs op miljoenen kilometers afstand zie ik het fout gaan. Jullie staan met je verwende poten al bijna in het smeltwater en nog lullen jullie over de kerstuitzending van All You Need Is Love. All jullie needen is dat je eens om je heen kijkt. Ik verdom het nog langer jullie zwijgende geweten te zijn. Lekker makkelijk, er een grote teringzooi van maken op je eigen planeet en dan trots zijn op dat domme gegraaf van mij.

Jullie verdienen mij niet, zakkenwassers. Jullie verdienen zandzakken voor de deur, jullie verdienen oorlog. Ik stop met meten en ga rustig kijken hoe jullie langzaam kapot gaan.’

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.