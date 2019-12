Juich wat je wilt, maar Trump wordt waarschijnlijk herkozen

Dat het medium Facebook inderdaad in zijn nadagen verkeert, bleek deze week voor de verandering eens niet uit een gedeelde complottheorie over de Twin Towers van mijn oom Ronald, maar uit de euforie van mijn progressieve millennialbubbel, nadat bekend was geworden dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor impeachment van president Trump had gestemd. Ik zag breed lachende smileys bij grappig bedoelde memes, overwinningsverklaringen en heldhaftige schrijfsels over de veerkracht van de democratie.

Misschien dachten de feestvierders echt dat Donald Trump was afgezet. Misschien geloofden ze werkelijk dat er nu een helikopter op de South Lawn van het Witte Huis was geland, die The Donald geboeid zou afvoeren naar zijn gouden kitschpaleis in New York.

Maar ik acht de kans groter dat mijn Facebookvrienden op de hoogte waren van het Amerikaanse politieke systeem, en dus dondersgoed wisten dat deze impeachment in de Senaat bruut zal worden afgeschoten door Republikeinen die hun eigen moeder nog zouden verkopen om het presidentschap van Trump te redden. Ja, dat wisten ze heus, de digitale feestvierders op mijn tijdlijn, maar toch vierden ze deze pyrrusoverwinning als de dag van de bevrijding.

Ik begreep het wel, ik had best mee willen juichen. Tenslotte was deze impeachmentstemming voorlopig waarschijnlijk het laatste nieuwtje rond Trump dat we konden vieren. Maar de voorbarige blijdschap deed me te veel denken aan het eindeloze leedvermaak richting Donald J. Trump, in de aanloop naar de verkiezingen van 2016. Leedvermaak, gedrenkt in zelfgenoegzaamheid en onderschatting.

Dat kon je toen met enige welwillendheid nog aan naïeve onschuld wijten, maar inmiddels weten we toch allemaal dat juist die zelfgenoegzaamheid tot Trumps verkiezing heeft geleid? Dat niemand zich richting 2020 nog maar een greintje van die nuffige onderschatting kan permitteren?

Natuurlijk is de impeachment van Trump, van­wege machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek, terecht. Het Huis heeft dus aan zijn democratische plicht voldaan: de macht controleren en verantwoordelijk houden voor grof wangedrag. Niemand staat boven de wet, ook de president niet.

Dat de Democraten de moed om het moreel juiste te doen niet hebben laten overstemmen door politieke calculatie, verdient bewondering. Maar omdat hun impeachmentprocedure kansloos zal zijn, is er wel een flinke kanttekening te maken: uiteindelijk levert dit circus alleen munitie op voor Trump.

Eenmaal vrijgesproken zal hij luidkeels victorie kraaien. Hij zal zich succesvol in de rol van slachtoffer van een heksenjacht manoeuvreren en zo zijn sektarische achterban nog meer opzwepen om volgend jaar massaal op hem te gaan stemmen.

Dat maakt het volstrekt zinloos om te juichen voor een afzetting die feitelijk nooit zal plaatsvinden. De democratie heeft hier helemaal niet gewonnen, integendeel. Dat je als politicus geen enkele ethische standaard blijkt te hoeven hooghouden, dat je corrupt kunt handelen, dat je elke moraal kunt offeren voor partijbelang, zonder daarop te worden afgerekend, is een nieuwe realiteit, waar we nog lang na Trumps presidentschap mee zullen moeten dealen.

Juich dus wat je wilt, maar Trump wordt straks vrijgesproken, waarschijnlijk herkozen en zijn morele corruptie zal nog decennia een aansporing voor anderen blijken om de grenzen van het toelaatbare verder op te rekken. Het is als in de sportschool: door met zwaardere gewichten te trainen,scheuren je spieren telkens een beetje. Na het herstel zijn ze opgerekt en groter gegroeid. Wat eerst pijn deed, is dan het nieuwe normaal.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool.

