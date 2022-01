Juffie Kaag is niet boos meer, zegt ze streng. Mark Rutte beeft

Heeft Rutte eigenlijk wel ambitie? Hij gaat nu zijn vierde kabinet leiden. Het is natuurlijk heel knap dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en hij heeft recht op het minister-presidentschap. Maar waarom heeft hij zo veel ingeleverd?

Dit is een D66-kabinet. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Rutte was door juffie Kaag in de hoek gezet en kreeg de ezelsoren opgezet omdat hij tegen juffie had gelogen. Hij mocht terugkeren in de klas. “Maar dan doe je wel precies wat ik wil, heb je dat begrepen, Mark?”

“Ja juf.”

Nu is de leider van de grootste partij een bijwagen geworden. En hij kijkt erbij alsof hij blijmoedig uit de sm-kelder is gekomen nadat hij eens flink door Kaag is afgerost.

Waarom heeft hij niet gezegd: “Jongens, ik heb een prachtbaan aangeboden gekregen in Europa en ik ben al over de vijftig dus ik kan nog een tournure maken.”

Rutte is als het nieuwe album van Abba; dezelfde deuntjes, ‘live’ gezongen door avatars.

Ik heb me er inmiddels bij neergelegd dat ik die man nooit zal doorgronden.

In verschillende artikelen over hem lees ik wel eens dat hij verschrikkelijk kan uitvallen. Dat kan hij zich nauwelijks meer permitteren. Zijn gezag is verweerd. Van bokser naar boksbal.

Wil hij uitvallen tegen Robbert Dijkgraaf (D66)? Tegen Ernst Kuipers (D66)? Tegen Kaag (D66)?

Welke ministers zullen in de media de meeste aandacht trekken en dus bij verkiezingen flinke stemmenwinst halen? Dat zijn toch de ministers van de ministeries die nu bezet worden door D66’ers.

Zo begint het liberalisme van Rutte op kiezersbedrog te lijken. Ik kan me niet voorstellen dat het overgrote deel van de VVD’ers met dit kabinet gelukkig is. Rutte lijkt zelf een D66’er geworden.

Intussen zien PvdA en GroenLinks dat zij een gigantische blunder hebben begaan door ‘samen’ op te trekken. Met de D66-ministers hadden zij – vooral de PvdA – uitstekend kunnen optrekken. Ernst Kuipers had bijvoorbeeld al eens gezegd dat zijn sympathie bij de PvdA lag.

Pyrrus Rutte heeft dit spel gewonnen door in te leveren, in te leveren en in te leveren en in de tussentijd kwijlend rond te gaan met gebakjes en koffie. Slijmen bij de juf.

Juffie Kaag is niet boos meer, zegt ze streng. Mark beeft.

Ja, hij heeft zijn vierde kabinet en mag nu gaan toezien hoe zijn eigen partij wordt leeggevreten door politiek gangreen.

