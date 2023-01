JOVD: ‘Het is tijd is voor een paars kabinet met een liberaler drugs-, euthanasie- en embryobeleid’

Het kabinet-Rutte IV wordt fors bekritiseerd. Wat betreft de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, is het tijd voor een nieuw kabinet, een waar de liberalen zich los kunnen maken van de confessionelen, zo schrijven ze in dit opiniestuk.

Deze week houdt het kabinet-Rutte IV precies een jaar de wacht. Het valt op dat de kritiek op het kabinet fors en draconisch is, maar wel telkens over dezelfde thema’s gaat: inflatie, asiel en stikstof. Dat doet geen recht aan de verkiezingswinst van de liberalen in 2021. Rutte IV steekt namelijk de kop in het zand als het gaat om het hete hangijzer van dit kabinet, namelijk: de visie op maatschappelijke thema’s.

Onder leiding van de paarse kabinetten liberaliseerde Nederland euthanasie, versoepelde het de abortuswetgeving en zetten we met het homohuwelijk de toon voor de rest van de wereld. De JOVD is trots op deze verworvenheden en vindt dat een liberale partij als de VVD weer meer politiek gewicht moet geven aan de vrijzinnige thema’s.

De liberalen moeten stoppen hun ogen te sluiten voor de impasse op sociaal-maatschappelijk terrein en zich losmaken van de confessionelen. Na een jaar Rutte IV is het tijd voor Paars III.

Vooruitstrevend embryobeleid

Paars III kan aan de slag met vooruitstrevend embryobeleid, in plaats van de huidige behoudende koers op dit thema. Met behulp van een ivf-traject is wetenschappelijk veel mogelijk. Dit kan dragers van erfelijke ziektes zoals hemofilie en Duchenne in staat stellen om hun ouderwens veilig in vervulling te laten gaan. Met glijdendeschaalredeneringen over een wetenschappelijk gecreëerde mensheid wordt door confessionelen ten onrechte een schrikbeeld van genetische modificatie geschetst.

Deze demagogie leidt ertoe dat niet iedereen de kans heeft een gezin te stichten, terwijl ironisch genoeg confessionelen het gezin als hoeksteen van de samenleving prediken. Een vooruitstrevend Paars III kan er zorg voor dragen dat iedereen aan die hoeksteen mee kan doen.

In Nederland beschouwen we vrijheid als ons waardevolste goed. Confessionelen stellen echter dat het individu geen vrijheid van sterven mag hebben. Zodoende wordt verdere euthanasiewetgeving tegengehouden. De liberalen waren de winnaar van de verkiezingen, mét de belofte van vooruitstrevende euthanasiewetgeving.

Op dit moment kunnen kinderen die ondraaglijk lijden nog geen euthanasie aanvragen, vijfenzeventigplussers kunnen geen aanspraak maken op euthanasie zonder medische reden (voltooid leven) en de kwestie van hulp bij zelfdoding wordt visieloos doorverwezen naar het wetboek van strafrecht.

Drugs uit de taboesfeer

Tot slot is de opstelling van Rutte IV ten opzichte van drugs betuttelend en niet consequent. Het falende gedoogbeleid en doorgeschoten law and order-opstelling leidt niet tot meer veiligheid. Sterker, kwetsbare jongeren uit achterstandswijken worden de criminaliteit in gezogen en de maffiabendes worden gillend rijk. De uitgaansveiligheid leidt er ook onder, doordat de taboesfeer voorlichting en toezicht onmogelijk maakt.

Confessionelen cultiveren echter het drankgebruik en houden drugsgebruik liever in die taboesfeer. Dat terwijl alcoholgebruik niet onschuldiger is dan een pilletje op een festival, maar juist leidt tot de meeste geweldsdelicten, verslavingen en gezondheidsschade.

Kabinet-Rutte IV oogst kortom veel ontevredenheid. Tot teleurstelling van de JOVD beperken de thema’s zich tot inflatie, stikstof en asiel. De liberalen moeten hun verkiezingswinst eer aan doen en strijden voor een vrijzinnige samenleving door zich los te maken van de confessionelen.

Onder leiding van Paars III zouden drugs kunnen worden gelegaliseerd in plaats van gecriminaliseerd, zal zelfbeschikking centraal kunnen komen te staan binnen levensbeëindigingswetgeving en zal uitbreiding van de embryotoepassing ertoe leiden dat iedereen aan de hoeksteen van de samenleving mee kan doen.

Michiel Suijker (voorzitter JOVD) en Bram van Bon (voorlichter JOVD)

Michiel Suijker (voorzitter JOVD)