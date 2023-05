Hoe slecht het Ajaxseizoen was, wordt duidelijk als je op zoek gaat naar een hoogtepunt. De 6-1 tegen de latere degradant FC Groningen, toen Antony nog meedeed? De 4-0 tegen Rangers, toen Pierre van Hooijdonk nog meende dat Ajax de Champions League kon winnen?

Nog droeviger: Ajax had dit seizoen geen enkele speler met iets extra’s. Ajax 2022-2023 was een strontschuit zonder vlag, bezig aan een jaargang die zich traag kringelend richting het afvoerputje bewoog.

Zo moet de evaluatie luiden, ook nu het in de laatste weken toch nog even aardig lijkt te worden. Maar die ene excellerende Ajacied, die speler waarop je elke week wil inzoomen, is alsnog opgestaan: Jorrel Hato. Die durf. Een pass, prachtig in de voeten van de opendraaiende Brian Brobbey. Een versnelling op het middenveld, tak-tak, voorbij twee tegenstanders, bal aan een touwtje.

Dat hij er bij de Utrechtse gelijkmaker niet denderend uitzag: who cares? Het joch is zeventien, het volk zal hem sparen. Het Ajaxpubliek geeft op zulke momenten graag een aankoop de schuld. John Heitinga ondervond dat zelf, als tiener. Als hij schutterde, wezen de supporters grootmoedig naar Tomás Galásek of Julien Escudé, al stonden die heel ergens anders. (‘Ja, dat was het nou juist, dat-ie ergens anders stond!’)

Jorrel Hato is een cadeau en we krijgen er van alles gratis bij, als een royale bonus. Zijn fenomenale haar bijvoorbeeld: alsof je naar een hiphopconcert in The Bronx zit te kijken, anno 1976, in sepiatinten vastgelegd op korrelig Video8.

Hato heeft zelfs het snorretje dat daarbij hoort: een vlassige schemer op de bovenlip, zoals Gerald Vanenburg veertig jaar geleden. Ajax zit vrij ruim in de schemersnorretjes dit seizoen (Rensch, Bergwijn), maar deze drager is zeventien, waarmee de triomfantelijke terugkeer van de Paniniplaatjesvoetbalsnor officieel is bezegeld.

Zo zie je maar: het heeft allemaal zin gehad.

