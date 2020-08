Jongste dochter gaat op kamers, ver weg in West

De hele zomer heb ik oogkleppen opgehad. Heb ik geprobeerd er niet aan te denken. Zoals je een akelige tandartsafspraak probeert te verdringen.

Tot er gisterochtend twee grote tassen in de gang stonden. Een gele en een blauwe.

Vol kleerhangers, planken, handdoeken.

Een absurd grote, witte bestekbak.

Toen begon de ernst van de situatie pas goed tot me door te dringen.

Ik zat in de huiskamer op de bank nog even de ontkenner te zijn. Naar buiten te staren, auto’s te tellen, heel dwingend op mijn horloge te kijken om te proberen de tijd stil te laten staan.

Jongste Dochter stak haar hoofd om de deur.

“Gaan we zo?”

“Nog even,” zei ik.

Ze gaat op kamers, ver weg in West. We gingen met de auto de eerste grote lading spullen brengen.

Ze was ongelofelijk enthousiast en stuiterde door het huis.

“Mooie planken, hè?”

Ja, mooie planken.

“Mooie bestekbak, vind je niet?”

Ja, dat vind ik.

“Wat fijn dat ik jullie oude theedoeken mag, dan kan ik af en toe aan jullie denken.”

Graag gedaan.

Ik probeerde de laconieke vader te spelen, maar volgens mij keek iedereen dwars door me heen.

Een uur eerder kwam ze terug van nog snel even ‘wat dingetjes kopen’.

Een mok in de vorm van een wasberenhoofd. (Ik moest even alleen het balkon op.)

Twee grote flacons wasmiddel.

“Ze waren bij Appie in de aanbieding, dat is toch een goede koop?”

De oogkleppen verschrompelden compleet bij het denken aan hoe ik haar gewassen kleren niet meer zou opvouwen. (Met brood smeren voor de meiden ben ik al heel vroeg opgehouden, maar het wassen en opvouwen van hun kleren heb ik nooit kunnen loslaten. Onbedoeld zijn dit Rutger Koplandachtige zinnen. Ik ga nu ook mooi niet zijn gedicht Vertrek van dochters lezen.)

Op de gang stond ook een grote rol schuimrubber.

De matras. Strak in plastic verpakt. Als dat plastic eraf is, ontvouwt de matras zich en is ie nooit meer op te rollen. Dan is er echt geen weg meer terug.

Ik heb erover gedacht de matras te verstoppen (waar dan?). Alsof ik haar daarmee in het nest kon houden. Een even kinderachtige als kansloze ontsnappings­strategie.

Langzaam verliet de ontkenner mijn lichaam.

Ze gaat. Studeren en op kamers. (Ik ben dus niet mee geweest naar Ikea, veel te confronterend.)

Kleine meisjes worden groot.

Ik heb met mezelf afgesproken dat de eerste die dat tegen me zegt, een geweldige knal voor z’n kanis krijgt.

Jongste Dochter stak haar hoofd om de deur.

“Zullen we?”

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

