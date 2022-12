Jongeren zijn de toekomst. Laat ze die dan ook zelf maken

Hoe zou de stad eruitzien als tieners het voor het zeggen hadden? Hoe kunnen we stedelijke ontwikkeling een plek geven binnen het reguliere voortgezet onderwijs? En hoe kunnen jongeren die in Amsterdam geboren en getogen zijn invloed uitoefenen op de toekomst van hun buurt?

Met deze vragen zijn Verdedig Noord en Stichting Bekijk ’t recentelijk begonnen op het ABC Noorderlicht met het nieuwe project ‘Welkom in mijn Buurt’, over gentrificatie in Amsterdam-Noord. Via gastlessen binnen de vakken Maatschappijleer en CKV buigen we ons samen met vmbo-scholieren over deze vragen. Bekijk ’t is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in het geven van cultuureducatie op het vmbo.

Doel van dit project is om uiteindelijk te komen tot een jongerenmanifest en een jongerenkaart van Noord, waarin waarden centraal staan die door de jongeren zelf zijn gedefinieerd. Met daarbij een visie over hoe de snelontwikkelende wijken in Noord, waar zij wonen en vaak geboren zijn, welkome plekken blijven voor hen en voor hun families.

Voorheen heette het ABC Noorderlicht de IJdoorn, waar mijn broers nog op hebben gezeten als tieners en waar ik later zelf les ben gaan geven. Ik doceerde Nederlands en Maatschappijleer en was mentor. Na een aantal jaar koos ik ervoor om via de creativiteit van muziek en kunst mijn persoonlijke licht te schijnen op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van mijn buurt. In dit project komt het allemaal samen en kan ik terug het voortgezet onderwijs in.

Waar anders kunnen we onze kersverse lesmethode over gentrificatie het beste uitrollen dan op deze mooie school? Inmiddels hebben ze naast een nieuwe naam ook een geweldig nieuw gebouw. Met een docententeam en een leerlingensamenstelling waar je hart sneller van gaat kloppen. In alles straalt deze school het échte Amsterdam uit. Maar hoe hou je dat vol als de segregatie in wijken en binnen scholen alsmaar groter wordt?

De huidige wooncrisis brengt meerdere grote hedendaagse uitdagingen samen: klimaatrechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en de economische rechtvaardigheid. De jongeren voor wie we staan, merken er op alle manieren de consequenties van en maken zich zorgen over hun eigen vooruitzicht binnen deze stad. Daarom gaan ze het komende jaar buurtonderzoek doen en hun wijken via plattegronden, video’s, podcast, kunst in de openbare ruimte en geschreven stukken in kaart brengen. Om het vervolgens op een toffe manier te presenteren aan hun leeftijdgenoten, docenten en op termijn ook aan beleidsmakers en bestuurders.

Een van de grootste fouten die we kunnen maken in de grootstedelijke ontwikkelingen die onze buurten – niet alleen in Amsterdam – momenteel ondergaan, is voorbijgaan aan de beleving en de belangen van jongeren. Zij zijn de toekomst. Laat ze die dan ook zelf maken. Of zoals een van hen zelf mooi zei: “Hier is van ons.”

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.