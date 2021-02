Jongeren wegzetten als aanstellers schiet écht tekort

Een groep van zeven prominenten, onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, luidde deze week de noodklok over het lot van jongeren. In een manifest schrijven ze dat jonge mensen door de coronaregels aan het kortste einde trekken. ‘Geestelijke en mentale ongezondheid, en onvoldoende bewegen krijgen een te klein soortelijk gewicht. Wij vinden dat niet langer verantwoord.’ Ook worden er concrete aanbevelingen gedaan die op korte termijn meer bewegingsvrijheid kunnen realiseren voor de generatie die het meest onder de maatregelen lijdt, maar die er het minst ziek van wordt.

Dat Halsema zich als burgemeester zo nadrukkelijk uitspreekt over een gevoelig politiek thema is pikant, omdat zij nog al eens het verwijt krijgt dat ze te veel partijpoliticus is om de goeddeels apolitieke rol van burgemeester te vervullen. Toch zou je evengoed kunnen beweren dat het daarom juist moedig is, dat zij haar kostbare politieke kapitaal inzet voor een zaak die van levensbelang is voor Amsterdam, een stad die bij uitstek van en voor jonge mensen is.

Het is bovendien geestig hoe Halsema’s stellingname bij hard rechts acute kortsluiting veroorzaakt. Zij vallen Rutte er voortdurend op aan dat hij het gevaar van het virus extreem overdrijft. Ze scharen zich vaak achter de volledige bagatellisering van corona onder leiding van Baudet en Van Haga. Maar nu komt de vrouw aan wie zij zo’n hartgrondige hekel hebben opeens met stevige kritiek op de coronastrategie. Wat moeten ze nu? Al zouden ze willen, daar kunnen ze natuurlijk nooit om juichen. En dus is Halsema een populistische GroenLinks­activist, zoals ze altijd al zeiden, die nu ook nog eens hun kinderen onder dwang giftige experimentele vaccins probeert toe te dienen. Vermoedelijk in opdracht van de Illuminati.

Maar de gebruikelijke Hollandse hysterie ten spijt, het is bemoedigend dat er meer oog komt voor het lot van de jonge generatie. Ook premier Rutte hield een livesessie op Instagram waar jongeren met hun zorgen en vragen terecht konden. Hij nam er uitgebreid de tijd voor en sloeg een toon aan die we in al die persconferenties nog niet hadden gehoord. Natuurlijk: het is belangrijk om heel kritisch te blijven op zijn acties en een maand voor de verkiezingen goed te beseffen dat Ruttes neoliberale afbraakbeleid het perspectief van veel jongeren al lang voor de pandemie had verslechterd. Maar dat hij dit thema serieus neemt, valt wel te prijzen en is hopelijk een aanzet tot handelen.

Het lijkt in elk geval alsof de boodschap eindelijk in alle gelederen van het politieke spectrum landt: jongeren nuffig wegzetten als aanstellers en sussen met ‘hou nog even vol’ schiet echt tekort. Gert-Jan Segers bekende onlangs al in Jinek dat hij aan het begin van de crisis het liefst naast een OMT ook een IMT had opgericht, een Impact Management Team, dat andere belangen moest wegen. Hij pleit er nu opnieuw voor. Een goed idee, dat aansluit bij een belangrijke vraag voor de komende campagne: met welke concrete ideeën wil elke partij gevolg geven aan de collectieve erkenning van dit probleem?

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.

Reageren? j.fretz@parool.nl