Jongens, denk eens éven na voordat je die vrouwen in de shit stort

Pijnlijk hoe geharde criminelen vriendinnen en zussen meesleuren in hun gedoe. Dan doel ik niet op de gangsterliefjes die met open ogen de geneugten van de misdaad plukken. Nee, ik bedoel de vaak jonge vrouwen met een vrij normaal leven die misschien nattigheid hadden moeten voelen, maar uiteindelijk finaal worden overrompeld door de strafzaken waarin ze worden meegezogen.

Nu zat ik in een rechtszaal schuin achter de van zenuwen rillende zus van ‘B12’ uit de roemruchte gangsterrapformatie Zone6 van Joey AK uit Amsterdam-Zuidoost. Moeder van een zoontje van 5, gewaardeerd gehandicaptenverzorgster.

Haar broer had volgens justitie een aanvalsgeweer, zes geladen pistolen en een slordige 116.000 euro ‘gestasht’ onder het bed in haar logeerkamer, waar hij wel sliep als hij niet in de gevangenis zat (en waar haar zoontje zomaar een wapen had kunnen vinden).

De aanklaagster is ervan overtuigd dat de zus de wapens en het geld wilde verstoppen nadat een arrestatieteam B12 had aangehouden, zoals een kennis haar telefonisch had opgedragen, maar ook zij zag de zus bloednerveus stamelen. Ze vorderde voor haar een relatief milde straf, terwijl ze voor de in het milieu doorgewinterde broer 5 jaar cel vroeg. Ondertussen is de zus door de strafzaak wel haar huis verloren en behield ze haar baan ternauwernood.

De verschillen in lichaamstaal van broer en zus waren overduidelijk. Hij zat in zijn hoodie met een stalen gezicht te ontkennen – habitué als hij is in de verdachtenbanken én het straatleven van Holendrecht. Hij is pas 22, maar zijn strafblad telt tien pagina’s vol ellende en deskundigen beschrijven ‘een procriminele houding’. Zijn oudere zus had ooit winkeldiefstallen gepleegd, maar had haar leven alweer jaren op orde, tot haar broer het weer was komen verpesten.

Ze deed me denken aan de Almeerse bewoonster van het huis waar diezelfde broer samen met Joey AK en anderen een paar jaar geleden een vrouw en haar dochtertjes van 7 en 3 had gegijzeld. Die huurster van de woning waar de groep graag ‘childe’ en waar Joey AK een shopper vol geld verstopte, belde me overstuur nadat ik had bericht dat ze was gearresteerd voor het faciliteren van de mannen.

In haar paniek stelde ze onredelijke eisen – ze wilde dat ik haar geheel zou wegretoucheren als verdachte. Ik liet de tijd het werk doen: als ze onschuldig was, zou ik te zijner tijd haar vrijspraak duidelijk vermelden. Ze werd inderdaad als enige vrijgesproken. Niettemin kreeg ze een stevige knauw door de strafzaak en verloor ook zij haar huis.

Dus jongens, denk éven na voordat je die vrouwen in de shit stort (en doe het niet).

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.