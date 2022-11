Joke, van de onverschrokken soort, heeft net een brief aan Máxima op de bus gedaan

“Gek eigenlijk. Je loopt in je leven allemaal butsen op, de rest van de tijd ben je bezig dat te verwerken en dan ga je dood.”

Naast me, op de passagiersstoel, grijnst acteur Marcel Musters scheefjes naar me. Vorig jaar las ik over zijn actie, waarbij hij doosjes bonbons uitdeelt aan psychiatrische patiënten. Hij werkte zelf ooit in een kliniek en is zijn binding ermee nooit verloren.

Ik dm’de hem omdat zijn vrijgevigheid me ontroerde. Hij schreef terug. We maakten een thee-afspraak die meteen uren duurde. Ons praten is niet gestopt. Ik denk dat we vrienden aan het worden zijn.

We praten en praten, nu ook in de auto, over burn-out, depressie, gekte in je hoofd. Over het leven dat voor ons al ingewikkeld kan voelen, kun je nagaan hoe het is voor hen die opgenomen zijn, weggestopt van de maatschappij. Die dagelijks hun volle kop boven water moeten zien te houden. Die zelden bezoek krijgen. Voor wie steeds minder personeel is.

Na enkele uren zitten we in een kamertje in een inrichting in Vught. Ik ontmoet Joke Zwanikken, een vieve zeventiger die vijftig jaar als psychiatrisch verpleegkundige werkte. Ze is de Majoor Bosshardt van De Verwenzorg, een stichting die cliënten uit instellingen in het zonnetje zet. Joke is van de onverschrokken soort. Ze belt rustig een luchtvaartmaatschappij om een vlucht boven de stad te regelen voor een halve afdeling. Ze ritselt chique diners bij elkaar, waarbij de kaarsen gewoon mogen branden en psychiatrisch patiënten vorken krijgen, én messen. “Dan gebeurt er heus niks geks,” zegt ze met een sterk Brabants accent. “Die mensen genieten alleen maar. Ze willen zo graag iets léúks.”

Er volgt een monoloog waarin ze vertelt wie ze voor haar karretje wist te spannen. Willeke Alberti treedt geregeld op, maar ook Herman Wijffels speelde een rol, o en trouwens, ze heeft net een brief aan Máxima op de bus gedaan. Die heeft ook iets met dit onderwerp. “Jahaaaa, je snapt ’t of je snapt ’t nie,” zegt Joke stellig.

Zo is het. Ik denk aan mijn oom Joop die levenslang opgenomen was en niets anders kon dan met zijn logge lijf heen en weer schommelen. Aan mijn zwaar autistische andere oom Nico die al eeuwen in een tehuis woont en zo droevig kijken kan. Op de vraag hoe het gaat antwoordt hij standaard: “Rommelig.”

Het leven is rommelig. Maar voor degenen die het echt niet aankunnen en opgesloten zitten ook sober, eentonig, eenzaam.

Onderweg naar huis is het eindelijk even stil. Ik staar naar buiten, wetende dat ik vandaag een cadeau kreeg. En dat het tijd is iets terug te geven. Eind december stappen Marcel en ik opnieuw in de auto. Een auto die hopelijk vol doosjes chocola zit, misschien zelfs met persoonlijke berichtjes erbij. Berichtjes vóór degenen die dagelijks hun volle kop boven water moeten zien te houden. Berichtjes ván degenen die het snappen. En die een lichtje willen schijnen op de mensen die vaak zo onzichtbaar zijn.

Meedoen aan de Bonbonactie? Dat kan hier.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.