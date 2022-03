Joey AK is terug in de stad en wie maakt hem wat?

Gangsterrapper Joey AK komt vrijdag vrij uit de gevangenis en de opwinding in Amsterdam-Zuidoost en op sociale media is al weken voelbaar. Winkeliers in Holendrecht, waar de jongens van de straat hem aanbidden, vreesden laatst een overval. De mannen met bivakmutsen bleken een videoclip op te nemen als eerbetoon aan Joël H. (25) – zijn echte naam.

Politie en justitie volgen het met argusogen. Ze wilden de vrijlating van de criminele rapper blokkeren, maar het gerechtshof laat hem gaan in de aanloop naar zijn hoger beroep over de ontvoering en mishandeling van een moeder en haar dochters van 3 en 7 jaar, eind 2019, en het met heet water overgieten en met een vuurwapen op hoofd en knieën slaan van de vrouw. Ze zou een greep hebben gedaan in zijn tonnen cash.

Twee derde van de kleine 3,5 jaar die de rechtbank hem gaf, is om. Het hof vindt het zuiver de rapper vrij te laten met een enkelband, mits hij zich laat behandelen aan zijn stoornissen en wegblijft uit Amsterdam-Zuidoost, Noord en West.

Dat hij in zijn cel drie keer clandestien een telefoon had, zoals justitie tegen zijn vrijlating aanvoerde, woog het hof niet zwaar. Daarmee hield hij zijn carrière op peil. Hij bracht nota bene zijn debuutalbum Bodemboy uit, met dertien tracks waarin ook bevriende criminele rappers figureren.

In recente videoclips speelde een figurant met bivakmuts zijn rol.

Onlangs bracht hij nog een track uit met Lil Kleine, inmiddels ook gedetineerd, vanwege het mishandelen van zijn verloofde. In de tekst de bekende thema’s: Joey AK wentelt zijn bad bitch in luxe en draagt pipes (pistolen) omdat hij ‘overspannen is’. De ‘Roleys’ (Rolexen) mag men houden, de rappers dragen nu ‘Patekkies’ (even peperdure klokken van Patek Philippe).

De fans vinden het prachtig. ‘Free AK’ is al jaren een gevleugelde kreet.

De overheid beschouwt Joey AK als het prototype negatief rolmodel voor de toch al zo kwetsbare kinderen in onder meer Zuidoost. Hij is de frontman van rapformatie Zone6 uit Holendrecht, die bijvoorbeeld een vete heeft met rapper Chivv. Vorig jaar werden beide partijen gearresteerd na een ‘chain snatch’ – het van elkaar roven van een dikke gouden ketting, hét statussymbool. Bigidagoe, gedurende Joey AK’s detentie diens gezette plaatsvervanger op aarde, werd met vuurwapens gezien. Een ander lid van Zone6 zat vast voor een stevige drugszaak.

Weinigen vertrouwen er op dat Joey AK zal wegblijven uit de verboden gebieden. Als de politie hem daar pakt, wordt opnieuw bezien of hij weer ‘naar binnen moet’.

We gaan het zien. Alle scenario’s leveren Joey AK extra straatkrediet, zoals ook zijn straf voor dat gewelddadig ontvoeren van dat gezinnetje zijn reputatie geen kwaad deed.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

