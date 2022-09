Joe Biden mept vanaf nu verbaal keihard terug

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn mojo teruggevonden. De laatste jaren oogde hij breekbaar, nu zien we hem plots weer zo scherp, vurig en ad rem als in vroegere tijden. Tijden waarin hij als een straatvechter Republikeins beleid fileerde, in debatten de vloer aanveegde met politieke tegenstanders en, anders dan zijn baas Obama, de complexiteit van politiek wist te vangen in directe, heldere taal. Toen hem in 2012 werd gevraagd waarom Obama zou moeten worden herkozen, antwoordde Biden: ‘Bin Laden is dead, General Motors is alive.’

Als presidentskandidaat wierp hij zich juist nadrukkelijk op als verbinder. ‘This is not who we are’, zei hij over het Trumpisme. Zelfs na de bestorming van het Capitool en de ondermijningen van zijn verkiezingswinst omarmde Biden lang het credo van de respectability politics: een opvatting waarbij inhoudelijke en ideologische polarisatie en botsingen worden weggewuifd als een onnodige, bittere strijd en de bron van alle kwaad.

De overtuiging daarachter: als we, links of rechts, maar weer gewoon uitgaan van elkaars goede bedoelingen en elkaar met decorum behandelen, dan komt het vanzelf wel goed. Maar in dat denken zit een misvatting. Het persoonlijke wordt vermengd met het inhoudelijke.

Natuurlijk moeten we de ander als mens altijd waardig blijven behandelen. Maar politiek is per definitie een ideeënstrijd en als je de verschillen in opvatting maar lang genoeg gladstrijkt, ontkent en typeert als problematisch, lijkt het op een gegeven moment alsof de politieke, inhoudelijke keuzes er helemaal niet toe doen. Dan word je op een dag wakker met een volksmenner als president, die Washington handig wegzet als één pot nat.

Michelle Obama maakte faam met haar uitspraak ‘When they go low, we go high’, een zin die overigens niet alleen geworteld was in inhoudelijke overtuiging, maar ook in de waardigheid die zij en haar man als eerste zwarte First Family wensten te behouden ten aanzien van het vuige en massale racisme waarop hun aanwezigheid in het Witte Huis kon rekenen. Maar veel linkse Amerikanen vonden al die uitingen van respectability politics al langer naïef. Want wanneer je politieke tegenstrevers de geldigheid van legaal gewonnen verkiezingen ondermijnen, gewelddadige aanvallen op de democratie uitvoeren of steunen, en ondertussen hard werken aan het slopen van verworven vrijheiden op het gebied van burgerrechten, abortus, gelijkheid, hoe nobel is het dan eigenlijk om de handschoenen aan te houden? Er staat te veel op het spel.

Biden en zijn team zijn ook tot die conclusie gekomen. Zijn winst in 2020 was niet genoeg om het Trumpisme te verslaan. ‘This is not who we are’, zo verwoordde een Twitteraar het treffend, heeft plaatsgemaakt voor ‘This is who some of y’all are’. En dus noemt Biden de MAGA-Republikeinen nu onverbloemd semi-fascisten die democratie en rechtstaat bedreigen.

Maar Biden lijkt ook te hebben begrepen dat de jarenlange uitverkoop van de Democraten aan Wall Street evenzeer een bedreiging vormen voor zijn land. En dus voert hij voor Amerikaanse begrippen ongekend links en sociaal beleid door. En al even belangrijk: when they go low, dan mept Joe Biden vanaf nu verbaal keihard terug. Mooi.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.