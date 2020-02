Jodenhaat via voetbalclubs aanpakken, dat kan

Nederland staat momenteel stil bij de Holocaust. Niet alleen wordt de moord op zes miljoen mensen herdacht, ook dient deze genocide als toetsing van hoe onze maatschappij er 75 jaar later voorstaat.

Dat voelt niet goed. Vooral onder jongeren met een migratieachtergrond is sprake van antisemitisme, maar ook buiten die groep sluimert het. Het kan daarom geen kwaad een incident van vijf jaar geleden als moreel ijkpunt te nemen.

Het is zondag 5 april 2015 als tijdens FC Utrecht-Ajax tientallen Utrechtse supporters extreem kwetsende leuzen gaan zingen. Het wordt tijdens de wedstrijd niet gehoord, omdat het niet boven de kakofonie in stadion Galgenwaard uitkomt. Het wordt pas opgemerkt als er een filmpje over op YouTube wordt geplaatst.

Diverse Joodse organisaties komen in actie en beschuldigen FC Utrecht er zelfs van antisemitisme te gedogen. Wat eigenlijk kwetsend is, omdat al snel duidelijk is dat ook de club door het spreekkoortje is overvallen. Zonder het, overigens weer snel verwijderde, YouTubefilmpje zou het onder de radar zijn gebleven. Door vervolgens ook aangifte te doen tegen de club (door Stichting Bestrijding Antisemitisme) en de KNVB (door Federatief Joods Nederland) worden betrokkenen te vroeg in een hoek geduwd waarin ze niet thuishoren.

Deze week is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om de dialoog niet altijd via de rechter, maar met open vizier te voeren. Dus niet handelen vanuit het probleem, maar vanuit de oplossing. FC Utrecht is namelijk in de prijzen gevallen bij het door de Vriendenloterij georganiseerde Maatschappelijk Project Eredivisie en ontvangt 30.000 euro voor het project Zij aan zij. Een initiatief dat eigenlijk het directe gevolg is van het incident op 5 april 2015, tijdens het duel met Ajax.

FC Utrecht heeft, samen met onder meer JoU Jongerenwerk, de Anne Frank Stichting en de Bond tegen Vloeken, een programma samengesteld dat gericht is op de jeugd van 10 tot 16 jaar. Met dit leerpakket worden scholen en wijken bezocht. “De doelstelling van Zij aan zij is dat werkelijk iedereen zich in ons stadion welkom voelt,” zegt Robert Junier, manager supporterszaken bij FC Utrecht. “Het begint met het taalgebruik, dat heeft namelijk al effect op het gevoel van veiligheid. Dat trekken we door richting de leuzen, de liederen en de spandoeken. Dit moet bij de wortel worden aangepakt, daarom is onze focus op deze jonge doelgroep gericht.”

Het maakt vooral duidelijk hoe ook topclubs een rol kunnen vervullen in het kanaliseren van een complex maatschappelijk probleem. Door het incident in 2015 heeft FC Utrecht niet alleen zijn verantwoordelijkheid binnen het stadion genomen, maar ook daarbuiten, als aanvoerder van een team waarin de Anne Frank Stichting een van de medespelers is. Zo worden niet alleen stappen gezet richting een grotere gastvrijheid in stadion Galgenwaard, maar ook in het dagelijkse leven in de stad Utrecht.