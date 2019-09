‘Jij weet niets van democratie. Je praat Baudet na’

Toen kwamen de argumenten.

“Ik heb kennissen in Londen en die schamen zich voor wat er nu in Engeland gebeurt.”

“En wat willen die?”

“Nou, eigenlijk remain, hè.”

“O, nou, ik heb ook kennissen in Engeland en die willen brexit!”

“O ja? Nou, mijn vrienden in Londen, hij is een econoom bij een van de grootste Britse bedrijven, zegt dat het een ramp voor de UK wordt.”

“Ach… mijn zeer goede vriend, hoogleraar in Oxford, zegt dat brexit even wat negatieve consequenties zal hebben, maar na een jaar of vijf zal het weer goed gaan met het VK.”

“Tja… Oxford… sorry hoor. Mijn kennis, die econoom is en in Cambridge heeft gestudeerd, heeft banden met het Britse vorstenhuis, en daar zijn ze niet gelukkig, weet hij. Het wordt een ramp.”

“Oxford… Waarom hak jij op Oxford? Wat weet jij daar nu van?”

“Iedereen weet dat Oxford het Leiden van Engeland is.”

“Hoe bedoel je?”

“Leiden… Baudet, Cliteur, Waling, Ellian, Kinneging…Een sekte. Een enge sekte.”

“Je bent gek. Dat heeft trouwens niets met de situatie in Engeland te maken.”

“De hele wereld is voor ­remain, alleen jij en Boris Johnson zijn tegen…En Leiden heeft wel met Oxford te maken. Al die jongetjes in Leiden en Oxford denken hetzelfde… Walgelijk rechts.”

“De meerderheid was voor brexit. En ik kan je zo drie linkse Leidse hoogleraren noemen.”

“Nee, nee, nee… In Engeland was er een valse meerderheid. Jongeren hebben niet gestemd. Jij weet niets van democratie. Je praat Baudet en zijn foute vriendjes na. Als de jeugd gestemd had, was het ­remain geweest en was er niets aan het handje.”

“Wel verdomme nog aan toe! Jij weet niet wat democratie is! De meerderheid in Engeland was voor brexit!”

“Ik weet wel dat als de jeugd niet stemt, dat je een bejaardendemocratie krijgt. Allemaal witte well-to-do babyboomers, zoals jij. Sorry hoor, welk normaal denkend mens wil nu uit de EU?”

“Een meerderheid van de Engelse stemgerechtigden! En als ze weer moeten stemmen, krijgt die door jouw gehate ­Boris Johnson misschien weer een meerderheid!”

“Helemaal niet!”

“Hoe weet je dat?”

“Dat weet iedereen. Alleen jij niet, omdat je ook zo’n conservatief bent. Wat is dat toch, dat het aantal harteloze mensen, zonder enige empathie, toeneemt. Hoe je je buren zo in de steek kan laten…”

“Ik hou van Engeland.”

“Nee.”

“Wat nee?”

“Nee.”

