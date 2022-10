‘Jezus, ma, er is toch wel iets dat je mooi vindt, en dat je aan vader doet denken?’

We stonden in de schuur.

Aalderink had ons de draagkoets aangewezen en was met een grote luidspreker in de weer.

“Ik wil het jullie toch even laten horen,” zei hij.

Hij drukte op een knopje.

Een stemmig, golvend, esoterisch muziekstuk met vogelgeluiden vulde de ruimte.

We hadden net met de uiterst vriendelijke en vakkundige Aalderink een plek voor mijn vader uitgezocht op de natuurbegraafplaats. Waar we hem, gewikkeld in een wade, op een baar naartoe zouden dragen.

“Doe maar met me wat je wilt als ik dood ben, zei mijn man tegen me,” vertelde mijn moeder Aalderink. “En hij hield heel erg van de natuur, dus nu staan we hier.”

En direct erachteraan dat ze geen muziek bij het graf wilde. En ook geen windlichten. Na die uitspraken had de man van de begraafplaats een wenkbrauw opgetrokken. De eerste keer een beetje hoger dan de tweede keer. En hij had gezegd dat hij ons straks toch een stuk muziek wilde laten horen dat bij het graf afgespeeld zou kunnen worden.

In de schuur luisterde mijn moeder ernaar, zittend op haar rollator. Maar ik zag al dat ze het niet mooi vond.

Ik herkende alleen de specht. Mijn vader zou me een draai om de oren hebben gegeven, want hij had ze zonder twijfel allemaal herkend.

De koekoek – check! – sloot het muziekstuk symbolisch af met twee keer een wegstervende ‘koekoek’.

“Als dan de stoet het graf nadert, wordt de muziek aangezet,” zei Aalderink.

“Nee, dat hoeft van mij niet,” zei mijn moeder.

“Negen van de tien mensen die dit horen kiezen ervoor,” zei Aalderink.

“Ik lees wel een gedicht voor,” zei mijn moeder.

“Ik heb het stuk zelf gemaakt,” zei Aalderink met nog een beetje trots in zijn stem.

“Vogels hoor je toch ook als je gewoon buiten bent?” zei mijn moeder.

“Ik heb al van mensen gehoord die er spijt van hadden dat ze het niet hebben laten afspelen,” zei de niet aflatende Aalderink.

Mijn moeder kende geen genade.

“Nee hoor, voor mij te zweverig.”

Ik had medelijden met Aalderink, die ons zo goed had geholpen. En ik was ook korzelig omdat mijn moeder zo ongevoelig alles maar afwees.

“Jezus, ma, er is toch wel iets dat je mooi vindt, en dat je aan vader doet denken?” zei ik met iets te veel chagrijn in mijn stem.

Ik zag haar denken. En na een halve minuut veerde ze op.

“Ach kom, Enni…, hoe heet hij nou ook alweer, dat vind ik zo mooi... ja! Enniconi!”

Aalderink staarde haar niet begrijpend aan.

“Marietje, je bedoelt Ennio Morricone, toch?” zei M.

“Ja, die! Die film met Charles Bronson.”

“Once Upon a Time in the West,” zei ik. “Met Claudia Cardinale. Die vond vader wel leuk.”

Ik zocht op mijn telefoon naar de muziek. Het laatste nummer van de film: Finale.

Ik liet het aan mijn moeder horen.

“Ja! Dat is het!”

“Als ik ruim voor de begrafenis de muziek dan maar van jullie krijg,” zei Aalderink gelaten. “Het liefst op een USB-stick.” Hij had zich bij de nederlaag neergelegd.

Mijn moeder ging nog even door.

“Dan zie ik die prairie voor me, de weidsheid van het landschap, en dan die muziek die de ziel een eindje op weg helpt.”

Ik stond perplex. Zo spiritueel had ik haar nog nooit gehoord.

Mijn moeder keek triomfantelijk in het rond.

“Daarom heb ik hem ook niet in een doodskist laten stoppen,” zei ze.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

