Jessica Kuitenbrouwer over het Columnfestival: ‘Jongeren zijn de status quo én de toekomst’

Op de opiniepagina’s van Het Parool en op Parool.nl verschijnen vanaf zaterdag veertien columns van Amsterdamse middelbare scholieren. Jessica Kuitenbrouwer (coördinator opinie): ‘Het is belangrijk de stem van jongeren te laten horen.’

De columns zijn geschreven in het kader van het jaarlijkse Columnfestival. Wat is dat precies?

“Via het Columnfestival, dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd door productiehuis Nowhere, maken middelbare scholieren kennis met het schrijversvak. Ze krijgen les van jonge talentvolle schrijvers, het Columnteam, die ze op weg helpen hun eerste eigen column te schrijven. Uit vijfhonderd inzendingen zijn er veertien uitgekozen die worden gepubliceerd door Het Parool en in een speciaal magazine.”

Waarom is het zo belangrijk om jongeren te betrekken bij het publieke debat?

“Het publieke debat gaat over de status quo én over de toekomst: jongeren groeien op in het eerste, maar zijn het tweede. Het is belangrijk dat zij gereedschap krijgen om te reflecteren op wat er om hen heen speelt. En we willen ze voor het voetlicht brengen, omdat ze een groot deel uitmaken van de samenleving en vaak een andere kijk op de wereld hebben dan de gevestigde orde.”

Zijn jongeren volgens jou normaal gesproken ondervertegenwoordigd in de krant?

“Het stemt hoopvol dat steeds meer jongeren opiniestukken insturen, maar dat zijn vaak witte, hoogopgeleide twintigers. Hun stem is uiteraard ook van groot belang, maar dat betekent niet dat álle jongeren vertegenwoordigd zijn. De opiniepagina’s moeten een plek zijn waar iedereen voor wil schrijven en waar iedereen zich gerepresenteerd voelt. Het is alleen wel belangrijk dat jongeren leren hoe je zo’n opiniestuk schrijft, een mening onderbouwt en deze beargumenteert, zeker in tijden van sociale media.”

Jessica Kuitenbrouwer. Beeld Isabel Sanchez Olid

Wat bedoel je daarmee?

“Deze generatie jongeren is opgegroeid met het internet en met het geven van constante en snelle reacties via sociale media. Hoe we met elkaar praten en hoe we van mening verschillen; het gaat er vaak heftig en fel aan toe. In een opiniestuk kunnen ze de ruimte nemen om hun mening goed te formuleren of onderbouwd op iemand te reageren.”

Zonder te veel te verklappen: wat is je opgevallen aan de inzendingen?

“Bij pubers denk je vaak aan persoonlijk leed, maar ze zijn veel meer maatschappelijk betrokken dan we soms denken. Ook weten ze hun gevoelens heel eloquent onder woorden te brengen en laten ze zien hoe heftig het afgelopen jaar voor hen is geweest.”

“We beginnen zaterdag met een prachtige tekst van iemand die vertelt hoe het is om in een witte maatschappij te bewegen als jonge vrouw van kleur. De andere column gaat over les op afstand, en wat dat doet met je gemoedstoestand. Wat mij betreft de twee grootste thema’s van afgelopen jaar.”

Zou je nog iets willen meegeven aan jonge Amsterdammers die zich ook willen mengen in het publieke debat?

“Allereerst, neem de tijd om iets echt op je in te laten werken en vraag jezelf dan af: wat vind ik hier écht van? En waar komt iemands mening vandaan? En wees niet bang om hulp te vragen. Op website van het Columnfestival staan hele goede filmpjes en schrijftips. En je kunt de redactie altijd mailen als je graag iets wil schrijven maar niet precies weet hoe.”

De eerste twee columns verschijnen zaterdag in Het Parool en op Parool.nl.