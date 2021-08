‘Hier de Nederlandse ambassade. We kunnen u helaas niet meer meenemen. Hartelijke groet en bedankt voor de bewezen diensten.”

Een mailtje of telefoontje van die strekking hebben de Afghanen gehad die nog mee naar Nederland wilden, maar om de een of andere reden te laat waren.

Ik las in deze krant dat ‘we’ 2500 mensen hebben geëvacueerd uit Kabul. Bij de ambassade hadden zich er 8500 gemeld. Ik ben niet zo goed in rekenen, maar dat zijn 6000 potentiële doden (ik tel familieleden voor het gemak maar even niet mee), en dus doen Mark Rutte c.s. het stukken beter dan Wim Kok in Srebrenica waar duizend doden meer vielen.

‘Gefeliciteerd.’ Emoji: grafkransen.

Intussen is wel duidelijk dat onze overheid te traag, te onvoorbereid en te laf was. De vraag gaat straks zijn of dat onze overheid is aan te rekenen.

Ook las ik dat de ambassadeur gisteren uit Kabul is teruggekeerd naar Nederland. Vermoedelijk hebben de Taliban de diplomatieke betrekkingen met Nederland opgezegd.

Een week geleden las ik het merkwaardige bericht dat Nederlandse diplomaten ‘tegen alle instructies in’ de Nederlandse ambassade in Kabul hadden verlaten. ‘Als dieven in de nacht,’ schreef De Telegraaf. (Ambassadeur Wijgers was op dat moment niet in Afghanistan, maar is later teruggekeerd.)

Nederlandse diplomaten gevlucht.

Wellicht was de situatie levensbedreigend. Maar toch… Je weet op het moment dat je vlucht dat je duizenden en duizenden Afghanen die voor jou hebben gewerkt in gevaar brengt. Ik kan me voorstellen dat je in je broek poept van angst, maar het lijkt toch heel sterk op vaandelvlucht, op kapitein verlaat als eerste het zinkende schip.

Je zult zien dat de gevluchte diplomaten straks nog een lintje krijgen en ergens anders worden benoemd. Maar vooruit, ook om te vluchten heb je in sommige omstandigheden moed nodig, zeker als je binnenkort zo’n achtduizend doden op je geweten zou kunnen hebben.

Overigens wordt uit dat vluchten ook duidelijk dat de diplomatieke contacten met de Taliban totaal ontbraken, terwijl je had kunnen weten dat zij ons ook nodig kunnen hebben.

Het land is failliet. Kaag had kunnen onderhandelen. Maar ja, Kaag… De Levende Hoofddoek gaat nu zelf naar het Midden-Oosten. Waarheen precies weten we niet. Ze gaat waarschijnlijk kruipend. Dol op vrouwen zijn de Talibani niet. Was het misschien niet beter geweest als Rutte zou zijn gegaan.

Maar jokkebrok Rutte.. Die is zo diplomatiek dat hij helemaal onzichtbaar is.

Ambassadeur glijmiddel.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.