Je zult er wonen, naast die doelwitten van aanslagen

Je zult in het begin van de Oude-IJselstraat wonen, in de Rivierenbuurt, waar dit weekend weer een levensgevaarlijke explosie was. Doelwit was hetzelfde portiek waar in 2016 al drie aanslagen waren gepleegd. Ik schreef daar artikel na artikel over. Jaren was het rustig(er), maar nu raakten door de knal en brand de toegangen tot meerdere huizen weer ontzet.

Wat nu precies speelt, onderzoekt de politie nog. In 2016 was het geweld evident gericht tegen de criminele familie B.

Op 9 april sneuvelden toen de ruiten van de auto’s van Zinna B. (toen 27) en een buurtgenoot. In het criminele milieu was de overtuiging dat haar man er vandoor was met tonnen aan drugswinsten, en dat de opdrachtgever met de aanslag druk wilde zetten of domweg wraak nam. Haar familie bewoonde drie appartementen op nummers 6 en 8.

Exact een maand later, op 9 mei, ontplofte een granaat voor Zinna’s woning op de begane grond van Oude-­IJselstraat 6. Auto’s en het huis raakten beschadigd, granaatscherven misten maar nét een gasleiding.

Weer precies een maand later, op 9 juni, schoot een twintiger in een zwarte jas met capuchon Zinna in haar hand en been toen ze haar woning verliet.

Ik sprak doodsbange buren, en indirect familieleden die ontkenden dat het geweld tegen hen was gericht. De buren hadden de pech dat in een van beide panden ook nog een lid van motorbende Satudarah woonde.

Lekker plaatsingsbeleid van de verhuurder.

Burgemeester Eberhard van der Laan bemoeide zich persoonlijk met de kwestie en zette twee van zijn beste troubleshooters op de zaak. Met bemoeienis van uiteindelijk 23 (!) instanties en na 3 buurtbijeenkomsten lukte het na 15 maanden duwen en trekken de familie weg te krijgen.

Een van de zonen kom ik nog wel tegen in de rechtbank. Nu weer loopt een zaak over zijn beweerde pogingen tot zware mishandelingen plus een mishandeling van zijn vriendin.

Al die jaren later is het nu dus wéér raak bij precies dezelfde huizen, waar vooral ook doodnormale bewoners hun doodnormale levens proberen te leiden.

Zo triest.

We hebben in de stad natuurlijk meer van die rotte kiezen in straten die verder een gezond gebit zijn. Laatst was ik weer eens in een paar junkenpanden in de Spaarndammerbuurt en dacht vooral: je zult hier náást wonen.

Dezelfde gedachte geldt natuurlijk bij de zware explosies of beschietingen van panden die woonbuurten blijven opschrikken.

Als dan, zoals maandag in Antwerpen, een 11-jarig nichtje van een ook in Amsterdam bekende crimineel omkomt doordat haar huis voor de zoveelste keer is beschoten, voel je weer hoe terecht de angst is.

Voelden de aanslagplegers dat maar, maar die hebben vaak geen benul van wat ze aanrichten.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.