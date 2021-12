Zo’n Rembrandt kost dus 175 miljoen.

Het Rijk betaalt daar zo’n 150 miljoen aan.

Iedereen boos.

Die 150 miljoen had ten goede moeten komen aan noodlijdende kunstenaars. Met die 150 miljoen had kunst van vrouwen en kunstenaars van kleur gekocht moeten worden, want die zijn erg ondervertegenwoordigd in het Rijksmuseum.

Ik zou zeggen, laten we voor dat geld goede kunst kopen, want wat maakt het uit wie die maakt?

Toevallig is dat gebeurd. Je kunt niet zeggen dat dit schilderij van Rembrandt lelijk is. Of mislukt. Integendeel.

Deze regering moet zelf weten waaraan ze geld uitgeeft, als de Tweede Kamer er maar over mag stemmen.

Ikzelf vind het altijd raar dat kunstenaars van het Rijk geld eisen.

Je wil bijvoorbeeld Rutte en De Jonge bestrijden (Graag!) en dan ga je vervolgens aan de regering daarvoor geld vragen. Ik vind het best, maar ik zou het zelf niet willen. Krijg ik geld aangeboden, dan pik ik het mee. Kunstenaars adviseer ik dus altijd om zoveel mogelijk subsidie aan te vragen.

Je zou kunnen stellen dat het demissionaire kabinet de kunstsubsidie heeft verhoogd met 150 miljoen. Dat ze daar maar een één kunstwerk voor hebben gekocht waar iedereen van kan genieten, mag je onverstandig vinden, maar ze investeren in zo veel onverstandige zaken dat ik de aanschaf van een Rembrandt vind meevallen. Sterker: ik vind dat eindelijk een verstandige aanschaf.

Wat me wel tegenstaat, is de redenering dat dit schilderij ‘belangrijk’ is en dat we het ‘daarom’ moesten kopen. De historische context is absoluut aardig om te weten (‘De vaandeldrager symboliseert de macht en rijkdom van de Hollandse Republiek’, las ik) maar is het minst interessant.

Zo’n schilderij wordt dan een illustratie bij een stukje geschiedenis. Een schoolplaat van Cornelis Jetses. Mag, maar het moet toch om het schilderkundige aspect gaan. Overigens heeft ieder heeft zijn eigen redenen om iets mooi of lelijk te vinden. Als Van Engelshoven had gezegd: “Wij vinden dit schilderij gewoon machtig prachtig,” dan had ik dat beter begrepen, al was dan de maatschappelijke onrust waarschijnlijk groter geweest.

“Prachtig? Wie bepaalt dat?”

Tja, wie bepaalt dat deze historische context van belang is? Hoeveel Nederlanders in onze monarchie kennen het belang van onze Republiek. (En hoeveel buitenlanders die naar dit schilderij komen kijken?) Hoe geniaal deze Rembrandt is, kunnen ze wél zien.

Straks ga ik trots naar het Rijks om de trotse Rembrandt in de ogen te kijken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

