“Je zorgt goed voor jezelf, moedertje,” zeg ik.

Beeld Sjoukje Bierma

Mijn moeder aan de lijn.

“Ik wil wel weer een agenda voor mijn verjaardag. Vorig jaar gaf je me zo’n mooie, van Magritte.”

“Doe ik,” zeg ik.

“Ja, ik denk ik zeg het je maar vast voor je iets anders wilt kopen, want ik heb een lijstje gemaakt en nu bel ik jullie allemaal.”

Ik moet lachen.

“Ik heb ook nieuwe schorten gevraagd en een fluitketel en een broodrooster.”

“Hoe gaat het verder?” vraag ik.

“Het is zo stil in huis,” zegt mijn moeder.

“Maar dan doe je toch...”

“De tv is stuk.”

“Hè?”

“Gisteravond deed ik de tv uit, en vanochtend wilde ik naar het nieuws kijken en toen deed ie het niet meer.”

“Hoe kan dat nou?”

“Geen idee,” zegt mijn moeder. Ik had niet de indruk dat ze zich er heel druk om maakte.

“Maar dan doe je toch de radio aan?”

“Dan krijg ik allemaal Duitse zenders met van die schelle muziek, en dat vind ik niets. En ik weet niet hoe ik dat moet veranderen.”

“Gewoon terugschreeuwen,” zeg ik. “Of aan de knoppen draaien.”

“Maar morgen komt er iemand van Studenten aan Huis,” zegt mijn moeder onverstoorbaar. “En die gaat me helpen met de tv. Ik zal hem ook naar de radio laten kijken.”

“Goed zo,” zeg ik.

Het bleef even stil.

“De kippen doen het heel goed bij Kirsten,” zegt mijn moeder.

Kirsten is de vrouw van de uitvaartonderneming die ons hielp bij de begrafenis. Mijn moeder kan er niet meer voor zorgen, en zij wilde ze wel overnemen.

“Verveel je je niet?” vraag ik.

“Nee hoor. Vanavond heb ik een crematie in Etten.”

“Een crematie? In de avond?”

“Ach, nee, geen crematie, het is afscheid nemen. Van Anneke van Hans. Kanker.”

Anneke van Hans. Hans is familie van mijn moeder. Ik heb vroeger nog jaren mijn haar laten knippen door tante Anneke. Hun dochter had een relatie met een wedstrijdroeier.

“Brengt iemand je?” vraag ik.

“Nee, ik ga met een taxibusje. Die haalt me op.”

“Als ze je maar niet vergeten op te halen,” zeg ik.

Mijn moeder lacht.

“Zondag ga ik naar een jazzconcert. In hotel De Kruisberg.”

“Jij? Jazz?”

“Ja, van half twee tot vijf. Dokter Jazz of zo heet het. Lijkt me heel leuk.”

Mijn moeder die al vingerknippend in de zaal zit.

“Heb je verder nog wel een beetje aanloop?”

“Je broer komt morgen. En van de week ben ik met vriendinnen in de stad gaan lunchen. En daarna ben ik met mijn rollator langs de winkels gelopen. Het was lang geleden dat ik in de stad ben geweest.”

Ik zie mijn moeder door de Boliestraat schuifelen.

“Wat ga je vanavond eten?”

“O, ik heb tussen de middag al warm gegeten hoor. Sperzieboontjes en gebakken aardappelen en hamlappen. En yoghurt toe.”

“Je zorgt goed voor jezelf, moedertje,” zeg ik.

“Ach ja, dat gaat best. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, als je dat soms denkt.”

Dat denk ik helemaal niet.

We zeggen gedag, hangen op.

Ik zie mijn moeder door de Hamburgerstraat lopen achter haar rollator. Genietend.

Dan pas realiseer ik me dat we het niet een keer over mijn vader hebben gehad.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.