Je ziet ze weer meer in de stad rondlopen, de zonderlingen

“Je moet ophouden met het drinken van sterke drank.”

Ik keek achter me. Ik had net mijn fiets aan een hek op de Prinsengracht vastgezet.

Daar stond een man met een blik bier in zijn handen.

Een blauwzwart halveliterblik.

Ik herkende dat blik, het komt uit het segment Lander Bräu van een grote supermarktketen. Het is bier met een hoog alcoholpercentage, ik denk een procent of twaalf. Ik hou daar niet zo van, van dat hele sterke bier. Grolsch Kanon, ook zoiets.

“Jij bent een drinker van sterke drank,” ging de man verder. “Dat is niet goed.”

“Ik drink helemaal niet veel sterke drank,” zei ik, meteen heel erg in de verdediging schietend.

Hij glimlachte als had hij me meteen ontmaskerd. (Oké, af en toe een glaasje wodka, en in het restaurant als afsluiting een grappa.)

Ik nam de man eens goed op. Je ziet ze tegenwoordig weer meer in de stad rondlopen, de zonderlingen. Ik hou ervan, want een stad zonder zonderlingen is een enge stad.

Dit was nog een vrij jonge man. Hij had een verwarde, volle, halflange haardos, en ook een baard. Droeg een dik rood-blauw gewatteerd ski-jack.

Hij had rode konen. Net als ik, maar ik had te hard gefietst om hier op tijd te zijn, en ook nog een te warme jas aan. (Ik herinner me ijskoude novemberdagen, maar dat lijkt alweer heel lang geleden.)

Zijn rode wangen waren denk ik veroorzaakt door het drinken van Lander Bräu Super Strong.

Er zat veel rood in zijn oogwit.

“Je moet ophouden met het drinken van sterke drank,” zei hij weer. “Anders word je helemaal blauw en ga je dood.”

“Vader Abraham is net overleden,” zei ik. “Die had ook iets met blauw.”

De man keek me niet begrijpend aan.

Ik had inmiddels aangebeld.

“Ik drink daarom alleen jonge jenever, en bier en wijn,” zei de man.

“Jonge jenever is ook sterke drank,” zei ik.

De man keek me hoofdschuddend aan en bewoog de wijsvinger van zijn vrije hand heen en weer als de wijze van een metronoom.

“Wat doe je?” vroeg hij.

“Ik schrijf,” zei ik, en wist meteen hoe ontzettend pretentieus dat klonk, en aanstellerig ook. Misschien wilde ik hem ermee afschrikken, hoewel het gesprek me amuseerde.

Maar de man keek er niet van op. Helemaal niet zelfs.

“Ik schrijf ook,” zei hij.

Ik zag dat hij een zielsverwant in me zag.

“Schrijf jij ook over het mysterie van het leven?” vroeg hij.

Daar had ik niet meteen een antwoord op, ik moest er even over nadenken.

Ik hoorde gemorrel aan de andere kant van de deur.

De man keek me verwachtingsvol aan.

“Nou,” zei ik, “als je Von Däniken gelooft…”

En toen deed een andere man, genaamd Osipov, de deur open.

Ik stapte naar binnen en liet de zonderling met zijn blik Lander Bräu Super Strong achter op straat.

Eigenlijk heel erg jammer, want ik had graag van hem over het mysterie van het leven gehoord.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.