Je zal er maar naast wonen, zo’n keurige buurman die een beruchte crimineel blijkt te zijn

Je zult er maar naast wonen. Ik dacht het deze week weer, tijdens de strafzaak over de mislukte liquidatie van de beruchte drugshandelaar Ahmet G. (59), voorjaar 2019 in Amstelveen. Midden op een zaterdag namen schutters de drugsbaas en zijn 17-jarige dochter onder vuur voor hun stadsvilla aan de Grote Wielen. Ze raakten hem in zijn been en haar in haar enkel. Eén belager richtte zijn wapen ook op G.’s vrouw. Doordat G. voor zijn leven vocht en het wapentuig haperde, bleef een bloedbad uit en overleefden alledrie.

‘Hier gebeurt anders nooit wat’, tekende ik aan het politielint de bekende mantra op – vaak gepaard met ‘het leek wel vuurwerk’. In deze goede hoek van Amstelveen-Westwijk gaat het leven doorgaans inderdaad zijn gemoedelijke gang.

Een buurman vertelde dat hij in het doelwit van de moordpoging een keurige buurman zag. Aan diens gangen of zijn villa had hij niets bijzonders gezien.

Die middag achterhaalde ik dat het aangevallen gezinshoofd Ahmet G. was, met een reputatie als drugshandelaar op hoog niveau en intriges als handelsmerk. Zijn villa had gepantserd glas.

In verschillende strafprocessen presenteerde justitie vervolgens sterke aanwijzingen dat diverse groepjes criminelen hem al een tijd ‘aflegden’ teneinde hem te kunnen liquideren. Hij leek bovendien een voorname kandidaat om te worden gefolterd in het ijzingwekkende martelcomplex van de onderwereld in het Brabantse Wouwse Plantage.

Het mag een wonder heten dat hij nog leeft – én dat zijn omgeving vrijwel ongedeerd bleef. Zijn belagers hadden zijn villa lang en breed in het vizier, plús vaste plekken waar hij afsprak, zoals een café in de Marathonbuurt in Amsterdam-Zuid.

Een moordmakelaar schreef een compagnon al in september 2018 dat G.’s huis bekend was, en dat ‘we deze (man) al bijna hadden’. Het plan was toen een bus naast zijn ‘kleine zwarte auto’ te zetten van waaruit schutters zouden toeslaan.

Op G.’s hoofd stond 150.000 euro, maar dat kon de opdrachtgever ‘nog opschroeven’. Volgens een tipgever is een huurmoordenaar toentertijd al met een automatisch wapen gearresteerd voordat hij kon toeslaan.

Midden in al die dreiging stond Ahmet G. in ‘de bunker’ in Osdorp terecht voor witwassen. Hij kwam ogenschijnlijk doodgemoedereerd aanwandelen, petje op, en groette me vriendelijk. Zijn verschijning detoneerde nogal met zijn reputatie – het komt vaker voor. Type keurige buurman, inderdaad.

Sinds dinsdag is hij op de vlucht voor aanklachten over drugs en witwassen. Na de schietpartij was het gezin al naar het buitenland verhuisd – ook omdat G. van de burgemeester niet meer in de buurt mocht komen. De grote crimineel die zijn villa naar verluidt voor ruwweg een miljoen had willen kopen, werd gearresteerd, dus de Grote Wielen bleef nieuw gedoe bespaard.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

