‘Je zag je dode moeder! Wat deed het met je?’

Ik zag een filmpje over een boekpresentatie.

Het betrof De man die zijn hoofd verloor, van schrijver en hoogleraar geschiedenis van de psychologie Douwe Draaisma. Over wanen en illusies, luidt de ondertitel van dat boek.

Draaisma heeft schitterende werken geschreven over geheugen, tijd, en ouderdom (bijvoorbeeld Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, en Vergeetboek).

Dit nieuwe boek ga ik ook zeker lezen.

Draaisma heeft het in zijn boek ook over rouwhallucinaties.

Het is niet zo dat ik verwacht mijn vader in de weken na zijn dood elk ogenblik ergens te zien, maar het is ook niet zo dat ik er helemaal niet op beducht ben.

Dat zei ik ook tegen mijn vriend Hartjes toen we een wandeling door de stad maakten.

Hartjes is niet onbevattelijk voor wanen. Hij is een tijdje fanatiek bezig geweest met graancirkels. Tot hij op een bijeenkomst van believers iemand zag die hij haatte, en hij de graancirkels bij het oud vuil zette.

“Het was een mooie kaart van je vader,” zei Hartjes. “En nu speur ik toch een beetje om me heen als ik op straat ben.”

“En?” vroeg ik.

“Niet gezien, maar zo goed kende ik je vader natuurlijk niet.”

We naderden de Dam.

“Mijn moeder denkt soms na het ontwaken nog dat mijn vader er is,” zei ik. “Maar ze heeft hem nog niet gezien.”

“Vroeger werden ze weduwenhallucinaties genoemd,” zei Hartjes. “Omdat het vooral vrouwen waren die hun overleden man ergens zagen lopen. Nu spreekt men van rouwhallucinaties.”

Dat wist ik. Ik denk dat hij hetzelfde krantenartikel over Draaisma’s boek had gelezen.

We liepen langs het Beurspoortje.

“Hier was het,” zei Hartjes.

“Hier was wat?” vroeg ik.

“Hier heb ik haar gezien.”

“Wie? Je moeder?”

“Ja,” zei Hartjes zachter dan ik hem in lange tijd had horen praten.

“Dat heb je me nooit verteld!” zei ik.

“Had je me toen geloofd?” zei hij.

“En ze was dood?”

“Al meer dan twee jaar.”

Hartjes wees.

“Daar bij het monument. Ze stond alles en iedereen eens goed in zich op te nemen.”

“En wat deed jij?”

“Ik ben haar gevolgd. Ze liep richting Bijenkorf en ging er toen naar binnen.”

“Hoe wist je zeker dat zij het was?” vroeg ik.

“Ze had haar roze mantel aan, met die zak waarvan het stiksel was losgeraakt.”

Ik durfde niets te zeggen, ik wist niet of ik hem helemaal geloofde, maar ik had niet meteen de neiging om hem te beschimpen als fantast.

“En?” vroeg ik, een beetje hijgerig geloof ik, maar ik was dan ook heel benieuwd hoe het verder zou gaan.

“Met de roltrap naar boven. Ik raakte haar kwijt op de afdeling met serviezen.”

“O,” zei ik teleurgesteld.

“Ja,” zei Hartjes, “het is eigenlijk een verhaaltje van niks.”

“Nou ja! Je zag je dode moeder! Wat deed het met je?”

Hartjes glimlachte en maakte geluid met zijn neus.

“Tsja… ik had vrede met haar overlijden, en ik geloof niet dat ik haar had durven aan te spreken.”

We waren om De Industrieele Groote Club gelopen en zetten koers naar Scheltema.

Ik dacht aan mijn vader.

“En ze had niet eens wat met serviezen,” zei Hartjes.

