Er wordt nogal opgewonden gereageerd op activisten die zich vastlijmen aan kunstwerken, maar ik kijk diep neer op deze rommelaars, deze amateurs. Ze doen het allemaal voor de bühne. Ze schreeuwen erbij, gooien met soep en laten zich daarna wegslepen door een suppoost. Beginnersgedoe.

Ik heb getwijfeld of ik dit wel zou schrijven, omdat een echte lijmer in stilte werkt. Ik lijm mijzelf vanaf 1987 vast op plekken waar niemand komt. Dat is het echte, onbaatzuchtige body-gluing. Je voorhoofd vastlijmen aan een Van Gogh vind ik zo makkelijk. Als je dat al doet, lijm dan je oor vast, laat dat er afzagen door een opgeroepen chirurg, laat je oor in plastic gieten, maak er een pindaschaaltje van en noem dat kunstwerk Oor Log, Dan hebben we het in ieder geval nog ergens over.

Maar liever dus helemaal niet lijmen op drukke plekken. Het gaat bij body-gluing juist om het omgekeerde. De innerlijke verdieping, de rust die als een deken over je heen komt te liggen wanneer je je vastlijmt op een plek waar niemand komt.

De eerste keer dat ik mij vastlijmde was in Schnautzenbach Am Ruterbach, een klein dorpje in het Zwarte Woud. Daar heb ik negen dagen met mijn voorhoofd tegen een oude eik gestaan. Het ging niet zonder slag of stoot. Na anderhalf uur was ik wel klaar, maar ik kwam niet los. Dat is het hele idee van jezelf vastlijmen: spijt krijgen, jezelf los willen trekken, gillen als een varken en je dan moeten neerleggen bij de situatie. Doodstil blijven staan als er een wolf aan je balzak ruikt.

Ik laat het verder aan uw verbeelding over, maar ontlasten met je voorhoofd tegen een boom en jezelf in leven houden met boomschors en regenwater, dat is wel even andere koek dan twee minuten met je hand tegen een laagje beschermend glas staan.

Het werd een verslaving. De dagen dat mijn lichaam niet zat vastgeplakt begon ik te ervaren als verloren tijd. Ik heb in Mexico, op een verlaten industrieterrein, twee maanden lang met mijn dijbeen aan een klein ijzeren bruggetje vastgezeten. Kortgeleden heb ik drie weken lang in de kelder van een oude V&D met allebei mijn handen tegen een oude oven gestaan.

Nu wordt body-gluing door een paar klimaatactivisten uit mijn handen gerukt. Daarom heb ik besloten om mijzelf morgen, zonder eten in mijn zakken, vast te lijmen op een plek waar niemand mij zal horen schreeuwen. Niet voor het milieu. Ik vecht voor body-gluing.

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.