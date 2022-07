Je verraden door je slijptol of moker, stomheid of brutaliteit?

Is het onversneden domheid of een onwaarschijnlijke brutaliteit? De Amsterdamse twintiger die dinsdagavond 21 juni een gat sleep in het hek rond de Nijmeegse Pompekliniek, waardoor tbs’ers Luciano Dijkman en Sherwin Windster konden ontsnappen, had de gebruikte slijptol 5 dagen tevoren op zijn eigen naam gehuurd in Almere Stad.

Zijn rol was voor de recherche kinderlijk eenvoudig te verifiëren.

Mijn gedachten gingen terug naar 2006, toen een bende bankovervallers uit Amsterdam-Oost zichzelf had verraden door steeds dezelfde voorhamers te kopen in het filiaal van bouwmarkt Praxis op de Molukkenstraat in de Indische Buurt. Het betrof de dubbel-vastgewigde moker van het type 569012, geproduceerd door gereedschappenfirma Lux Werkzeuge uit het Duitse Wermelskirchen.

De jonge mannen werden gaandeweg van 74 overvallen verdacht, die ze in wisselende samenstelling pleegden met steeds een vaste modus operandi, zoals rechercheurs dat noemen: dezelfde werkwijze. Ze sloegen kort voor openingstijd een raam in van een bank, op het moment dat de medewerkers net de kluis hadden openstaan om hun balies klaar te maken. Ze sprongen met een paar man naar binnen, met bivakmutsen over het hoofd en soms met een vuurwapen in de aanslag.

Voor de medewerkers ze konden stoppen, gristen ze geldcassettes met tienduizenden euro’s weg en vluchtten ze op een scooter – door brandgangetjes en poortjes zodat een eventueel achtervolgende politieauto zou moeten afhaken. Na een wilde scooterrit stapten ze over in een vluchtauto en verdwenen definitief uit het zicht. Soms vluchtten ze ook wel zonder buit, als een medewerker nog wel net op tijd de kluis dicht had kunnen gooien.

Jarenlang waren de geslaagde en mislukte overvallen onopgelost gebleven.

Tot de recherche in 2004 een grootschalig onderzoek was begonnen naar de overeenkomsten tussen een boel overvallen, en had vastgesteld dat de vluchtscooters steeds waren gestolen in Amsterdam en omgeving. Tevoren was soms een auto uit Amsterdam gesignaleerd, waarvan de inzittenden volgens getuigen opvallende belangstelling voor de bank hadden. Die auto stond op naam van de vader van een twintiger uit Amsterdam-Oost, die eerder was veroordeeld voor bankroven. Hij was net vrij na een celstraf van zeven jaar.

Vergelijkingen van alle overvallen leverden bovendien één opmerkelijke overeenkomst op. Steeds bleef de zware voorhamer in of bij de bank achter. Altijd was het zo’n Lux, die in Nederland alleen de Praxis verkocht.

Aangezien de dadergroep waarschijnlijk uit Amsterdam-Oost kwam, gingen de rechercheurs eerst maar eens langs bij de Praxis op de Molukkenstraat. Juist die vestiging bleek opmerkelijk veel voorhamers van Lux te verkopen. Op de camerabeelden identificeerden rechercheurs diverse leden van de bende. De rest is geschiedenis.

Een geschiedenis die ik nooit meer vergeet.

