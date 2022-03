Je tegenstanders dood willen, dat begrijp ik. Maar vergiftigen?

Waarom wil Het Kremlin toch altijd haar tegenstanders vergiftigen?

Nu weer zou er sprake zijn van het vergiftigen van de onderhandelaars van Oekraïne. Ook oligarch Roman Abramovitsj – die voor de Russen onderhandelde – zou hier het slachtoffer van zijn geweest. Hij kon worden gered. Details zijn nog niet bekend als ik dit schrijf. Dus het kan, als u dit leest, allemaal fakenews zijn. Maar het ziet er voorlopig ‘echt’ uit.

Dat je je tegenstanders dood wil, kan ik nog begrijpen. Maar om ze dan te vergiftigen... Alsof die spionnen en oligarchen opeens meespelen in een roman van Agatha Christie.

En dan gebruik je als gif polonium. Een radioactief afvalproduct.

Ik bedoel, is er een poloniumdode dan weet iedereen meteen: o, dat komt van het Kremlin, dat is Poetin.

Een gif met een vingerafdruk.

Vermoedelijk vindt Poetin het fijn om een klein atoombommetje in iemands lichaam te plaatsen, want zo zou je dat polonium toch wel kunnen noemen. En als dan ook nog die Oekraïense onderhandelaars zijn vergiftigd, zou je dan niet kunnen spreken van een aanslag met ‘chemische wapens’?

Moet de NAVO dan niet reageren? Hoeveel mensen moeten er vergiftigd worden voordat je kunt spreken van chemische oorlogsvoering?

Ik kan Poetin trouwens het boek Deadly Doses: A Writer’s Guide to Poisons aanraden. Een boek dat mij zelf werd aangeraden door thriller-scenaristen van de BBC. Allemaal heerlijke drankjes en poeders die zalige verlammingen en geheimzinnige hartstilstanden veroorzaken.

Maar waarom gif? Waarom niet – veel effectiever – iemand op een stil weggetje laten ‘slapen’ door een paar heren uit Amsterdam, die dat willen doen voor een Louis Vuitton-tasje?

Ik denk dat Poetin niet zomaar een tegenstander dood wil, maar hem voordat hij sterft wil laten lijden. Je wordt letterlijk doodziek van de polonium. Je raakt blind, verlamd, je voelt vuur door je lijf razen, een fysieke meltdown. Vlak voordat je sterft moet je nog even onder de neus worden gewreven wat voor naar figuur je eigenlijk bent.

Als het werkelijk is gebeurd en er polonium in het lichaam van Roman Abramovitsj en de anderen is aangetroffen, zal Het Kremlin alles ontkennen en de schuld geven aan Oekraïne. En Oekraïne zal de schuld geven aan Het Kremlin.

Het toont maar weer eens aan dat oorlog schaamteloos moet zijn. Stel je voor dat Poetin zich zou schamen voor zijn daden, zou hij zichzelf dan de doodstraf geven? Welke straf hij dan ook krijgt, het zou onrechtvaardig voelen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

