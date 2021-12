Je tanden laten afvijlen in Turkije: het lijkt een goed idee, maar denk aan Donny

Natuurlijk is het goed dat tientallen columnisten dagelijks aan hun lezers uitleggen wat de corona-effecten zijn op de cultuursector, hoe ook hún leven wordt ontwricht en dat het nieuwe nu nooit meer het fijne ooit wordt, maar toch wil ik het vandaag hebben over de gevaren van Donny Roelvink zijn.

Mensen, lieve mensen, denk toch goed na wanneer je overweegt om in Turkije je hele gebit te laten afvijlen. Doe het niet! Het lijkt zo’n aantrekkelijk idee, in een vliegtuig vol met kale mannen naar een kliniek in Istanboel vliegen en een week later weer inchecken met een mond vol fluorescerende tanden en het haar van een Turks paard in je hoofd genaaid, maar denk toch ook aan de gevaren!

Donny Roelvink, de graag geziene mediapersoonlijkheid, influencer en nog bekender geworden door Temptation Island Vips, kan het wel van de daken schreeuwen: ja, lieverds, dat lijkt een goed idee, je tanden laten afvijlen tot je op een te vroeg geboren kindje van Gollem uit The Lord of the Rings lijkt en daarna een deskundige Dental Beauty Worker je bek vol laten proppen met porseleinen omhulsels, maar lieve, lieve mensen, denk toch goed na.

Bij Donny begint het porselein nu, maanden na zijn gebitsverfraaiing, in losse delen uit elkaar te vallen. Hij droomde van een mond vol tanden waarmee je een olietanker op volle zee kunt bijlichten als er onverhoopt een vuurtoren defect is, maar ondertussen loopt hij nu wel met een kapotgevallen servies in zijn mond.

Daarom wil ik op deze plek waarschuwen voor een begrijpelijke impuls. Het land valt uit elkaar, mensen sterven op de ic, kinderen mogen nog één keer zwaaien naar hun ouders en na twee jaar weet je van gekkigheid niet meer wat je nu weer moet bestellen bij de flitsservice en ja, dan lijkt het opeens een aantrekkelijk idee, in godsnaam dan maar een nieuw gebit in je hoofd laten metselen, maar ik denk dat ik namens Donny zelf spreek als ik zeg: doe het niet.

Donny en ook zijn broer Dave zullen vinden dat je niet als Donny en Dave moet doen. Als je je verveelt en zin hebt in ouderwetse zorgeloosheid, ga dan niet met 160 km door het centrum van een stad rijden en laat je niet oraliseren in de jacuzzi van een onbekende. Uiteindelijk levert dat niets op.

Zeg daarom nee tegen verveelde gebitsverfraaiing! Dank u. Volgende keer weer over vaccineren en waarom dat volgens mij en 36 andere columnisten wel of niet verstandig is.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.