Je sterft er niet acuut aan, maar te veel verveling is voor volwassenen niet gezond

Kort geleden berichtte Het Parool over de beroemdste file van Nederland: de auto’s die in de rij staan voor de Bijenkorfgarage en over de anderhalve kilometer tussen Waterlooplein en Beursplein soms meer dan een uur doen. Dat je ook kunt parkeren onder het Waterlooplein en dan in een klein kwartiertje naar de Dam kunt wandelen, zegt wellicht iets over de brainpower van de filerijders.

De vraag is natuurlijk wat al die mensen, merendeel Nederlanders van buiten Amsterdam, komen doen. Zou er op zondag nu echt niets beters te doen zijn dan te sjokken langs monotone winkels in de Kalverstraat of een kleffe hamburger te eten op het Damrak? Natuurlijk, het is een welkome afwisseling van weer een middag in de mensenmassa en met krijsende kinderen bij Ikea.

Al deze geliefkoosde weekendactiviteiten zijn wellicht een uiting van de ultieme verveling die zich van velen meester heeft gemaakt op zondagen. Was deze dag vroeger gevuld met activiteiten op de sport- of muziekvereniging, de kerkdienst of was een stuk fietsen of wandelen nog populair, tegenwoordig lijkt de zondag wel een gapend, lusteloos en druilerig zwart gat in afwachting van de meer klets- dan sportprogramma’s ’s avonds op de televisie. Met een toenemende onmogelijkheid jezelf te vermaken door een goed boek te lezen of tijd aan een hobby te besteden. Dus dan maar uit pure verveling met duizenden anderen doelloos door winkelstraten sukkelen.

Verveling is een unieke sensatie en talloze psychologen en andere gedragswetenschappers bijten hun tanden stuk op een goede omschrijving, laat staan definitie. Het is een gevoel dat je geen zin hebt om iets te doen en dat niks in je omgeving je echt boeit. Verveling komt in de moderne tijd vaker voor. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20 procent van de mensen onder de 30 jaar zich meerdere keren per dag verveelt.

Naar verluidt komt dat doordat mensen tegenwoordig zoveel prikkels krijgen, dat als er even niets is wat afleidt onmiddellijk een gevoel van saaiheid en landerigheid ontstaat. Meestal biedt de smartphone als enige dan nog wat verstrooiing door stupide foto’s van anderen te bekijken, zinloze chats de wereld in te slingeren of domme spelletjes te doen.

Hoewel je je kunt doodvervelen, sterf je niet acuut aan verveling. Kinderen hebben zelfs baat bij wat verveling – het leidt tot nieuwe ideeën en creativiteit – maar toch is te veel verveling voor volwassenen niet gezond. Ambtenaren in Londen die zich het meest verveelden bleken in een onderzoek een stuk korter te leven. Overmatige verveling kan leiden tot het opzoeken van stimuli, van drugs of gokken tot gevaarlijk gedrag. Er is zelfs een verband tussen regelmatige verveling en depressie aangetoond.

De dichteres Charlotte Van den Broeck schreef inderdaad al in haar prachtige Nachtroer ‘…maar dat alles was voor je wist dat het niet de tanden zijn, maar de geeuw die de wereld verslindt’.

