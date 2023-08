Je moet van paranoia houden, wil je een leuk leven hebben als oligarch

Waarom zou een mens heel rijk willen zijn? Om geen zorgen te hebben, om vrij te zijn, om dromen waar te ­maken.

Oligarchen in Rusland zijn bloedrijk, maar hebben zorgen en zijn niet vrij. Ze kunnen niet bij hun jacht dat aan de ­ketting ligt bij Cannes of waar dan ook, ze zijn niet zeker dat ze hun geld mogen behouden, ze verliezen huizen en zaken die door het ­Westen in beslag worden genomen en ze ­moeten altijd beducht zijn voor Poetin.

Je moet van paranoia houden, wil je een leuk leven hebben. Ik denk dat niet iedere oligarch van paranoia houdt.

Ofschoon Poetin een van de rijkste mensen ter wereld is – zijn vermogen wordt geschat op zo’n 300 miljard dollar – weten we dat ook hij ­constant paranoïde is en moet zijn. Dus het kan niet anders dan dat hij voor alles bang is. Je hoopt dat de doden die hij op zijn geweten heeft hem ’s nachts bezoeken (en meenemen), maar ogenschijnlijk heeft hij nergens last van.

Wel heeft hij een kleine kring van vertrouwelingen. Daar behoorde Prigozjin ook toe en die heeft hij vermoord.

De paranoïde geest van de rijkste massamoordenaar ter wereld die een van zijn ­paranoïde vrienden heeft omgebracht. Wat gaat Poetin nog meer doen met zijn macht? Zomaar oligarchen vermoorden zodat ze nog angstiger worden? Hun vrouwen en kinderen ombrengen?

Zeg niet dat hij niet zó slecht is. Dat is hij wel. Het is oorlog voor hem. Ook in zijn kop. Dat moet allemaal door de geesten van die oligarchen rondzingen.

Het kan niet anders of die beramen een moordplan. Zij willen een decadent westers ­leven leiden. Hun geld uitgeven. Anders ­hebben ze voor niets geleefd. Met dat plan houdt Poetin al elke dag rekening. En je weet ook – en dat weten die oligarchen eveneens – dat onder hen verraders zullen zitten die een wit voetje bij de leider willen halen. Dat zijn de domsten.

Maar waar Poetin nog een oorlog moet ­voeren, kunnen de oligarchen zich op hem richten.

En het kan niet anders dat het binnen het leger ook rommelt. Poetin heeft al zo’n twintig generaals vervangen. Die hebben manschappen die brothers in arms zijn. Die zien ook de lijkzakken met hun brothers terugkomen. En dat zullen ze Poetin verwijten, op last van hun ontslagen generaal.

Ik voorspel daarom...

Nee, ik moet niet voorspellen.

Alles loopt altijd anders.

Maar ooit moeten de sterren gunstig staan.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.