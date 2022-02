‘Je moet nogal egocentrisch zijn en een rotkarakter hebben, want anders kom je nergens’

‘Truus, je hebt gewonnen, gingen je gedachten niet meteen naar je dode broertje?”

“Nou… eh…”

“Ik zag je huilen. Dacht je tijdens je wedstrijd niet, hij is naast me, hij pakt me bij de hand en trekt me naar de eindoverwinning, want deed je het niet voor hem?”

“Nou, nee, ik…”

“Zeg je niet eigenlijk, deze overwinning heb ik aan hem te danken?”

“Ach…”

“Je bent zo’n fijne nuchtere meid. Helpt je dat ook?”

“Ik geloof het wel.”

“Maar je moet ook keihard zijn. Keihard. Je bent ook keihard. Vind je dat ook lekker?”

“Ik geloof niet dat ik hard ben, ik…”

“Maar je wilt wel winnen, toch… Niet zo bescheiden. En je hebt ook dat speciale karakter dat je nodig hebt. Men zou het kunnen zien als een rotkarakter. Want dat heb je toch? Niets om je voor te schamen. Je bent keihard. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Je houdt van ruzie, is het niet? Ruzie motiveert.”

“Nou, nee…”

“En eigenwijs. Dat hoort er ook bij als je kampioen wilt worden. Je bent keihard en eigenwijs… Heel mooi. Maar ik heb nog een vraag. Je bent nu, voor je sport althans, wel heel erg oud. Hou je het nog vol?”

“Ik heb gewonnen, dus…”

“Maar alles gaat zwaarder, moeilijker, en denk je wel eens na over de vraag: is het wel rechtvaardig dat ik nog aan deze wedstrijden meedoe?”

“Hoe bedoel je, ik heb gewonnen en ik voel me goed en…”

“Ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat je de voortgang van jongeren belemmert. Ik zeg niet dat je ze geen kans geeft, maar hun ontwikkeling stagneert. Dat komt misschien omdat jij zo goed bent?”

“We houden gewoon wedstrijden, en…”

“Je laat ze in elk geval zien dat je een rotkarakter moet hebben en nogal egocentrisch moet zijn want anders kom je nergens. Laatste vraag. Nog even over je dode broertje. We weten dat je daar vaak aan moet denken. Hij heeft niet de kansen gekregen die jij hebt gekregen, het kan niet anders of dat moet je een groot schuldgevoel geven. Een groot schuldgevoel – en ik zou graag je antwoord willen horen – dat volkomen terecht is.”

“(…)”

“Je moet huilen, zie ik?”

“(…)”

“Het komt allemaal terug hè? Die uren aan het doodsbed. De strijd die je hebt moeten voeren met je ploeggenoten. Je moest zo hard zijn. Zo egocentrisch… Tranen zijn niet erg, hoor…”

“(…)”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

