Je mag homo zijn in Amsterdam-West, zolang je het maar niet laat zien

Onlangs zijn in Bos en Lommer ruiten ingegooid, waarschijnlijk omdat die verfraaid waren met een regenboogvlag: hét symbool van seksuele vrijheid. Het zou niet de eerste keer zijn dat de regenboogvlag het moet ontgelden in Amsterdam. Vorig jaar was een woning in Oost meermaals doelwit van vandalen die zwaar vuurwerk gooiden naar een regenboogvlag en deze zomer is brand gesticht in een flat, waarbij vier mensen gewond raakten en zeventien appartementen onbewoonbaar werden; wederom in West, vanwege diezelfde vlaggen. Ook die brand stond, volgens omwonenden, in een traditie van anti-lhbtq-incidenten waarin structureel vlaggen in de fik worden gestoken. Bewoners deden al meerdere keren aangifte van vernielingen, waar vaak niets mee gedaan kon worden omdat er weinig aanknopingspunten waren.

Telkens als er een vlag wordt opgehangen, wordt die in een paar dagen vernield, vertelden bewoners. Studentenhuisvester Duwo koos er daarom voor het ophangen van vlaggen op de gangen en in openbare ruimtes te verbieden, in plaats van extra maatregelen te treffen om de (toekomstige) daders te vinden en de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Daarmee weken ze voor terreur; de dader wint, het slachtoffer moet inbinden en wat minder z’n identiteit ­uitdragen. Net als in het Midden-Oosten mag je weliswaar wel homo zijn in West, zolang je het maar niet laat zien.

Voor mij persoonlijk is dit allesbehalve een verrassend verhaal; ik ben immers opgegroeid in Bos en Lommer en zie al sinds kleins af aan homo’s belaagd worden: op school, in de wijk, in de supermarkt en bij de bushaltes. Het is in de machocultuur van oosterse beschavingen immers het ranzigste wat je kunt zijn: homo.

Tel daarbij op dat je vaak religieus geïndoctrineerd wordt met het idee dat het een ziekte is, dat ze toch al in de eeuwige hel komen en dat ze de maatschappelijke moraal verzieken et voilà: je hebt te maken met een als kool groeiend homofoob sentiment in bepaalde wijken.

Maar zoals ik het hier opschrijf, zul je het helaas zelden ergens anders lezen. Op de een of andere onverklaarbare manier heerst het idee dat we dit daderprofiel vooral moeten verzwijgen, terwijl iedereen begrijpt dat het geen toeval is dat het geweld in West plaatsvindt. ­Eerder is ook al in onderzoek van de gemeente Amsterdam in kaart gebracht dat het meeste homogeweld wordt gepleegd door jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Raadslid Jazie Veldhuyzen van Bij1 reageerde op de incidenten door de schuld vooral bij ­‘heteroseksuele jonge mannen’ te zoeken. Ik wil zeggen: nee Jazie, het probleem ligt niet in hun man-zijn of hetero-zijn; het probleem ligt in de (straat)cultuur en de religie. Ik had het ook anders gewild, maar ik heb liever dat ik de feiten onder ogen kom, de problematiek erken en vervolgens werk aan een oplossing; bijvoorbeeld meer geld naar lhbtq-voorlichting op zwarte scholen in West.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

