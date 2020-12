‘Je lichaam is een museum, je draagt het verleden bij je’

Jouw gezicht heeft ruimte, zegt de ­make-upartiest en ik kijk met hem mee in de spiegel. Het is vlak voor aanvang van een televisieopname.

“Wat bedoel je precies?” vraag ik.

“Nou, ik kan er heel wat mee.”

Hij gaat geconcentreerd door met de reconstructie van mijn wenkbrauwen.

Als een architect, bedenk ik.

“Bedoel je ruimte voor een aanbouw? Een extra kamer? Heb ik een kluswoning met mogelijkheden op mijn schouders?”

We schieten beiden in de lach.

“Eigenlijk,” zeg ik, “ben je meer een soort van architect, niet? En zijn gezichten voor jou kavels. Werkoppervlakten. Tekentafels. Tuinen.”

“Ja, zoiets,” zegt hij.

Ondertussen trekt hij mijn linker ooglid iets omhoog om er een streepje oogschaduw op te zetten. Als hij ’m weer loslaat, zie ik een iets overhangende klimop voor me.

Na het optreden onderweg naar huis bekijk ik de gezichten om me heen die natuurlijk vooral bestaan uit ogen, wenkbrauwen en voorhoofden. Ik wend mezelf de blik van de make-upartiest aan en zie moestuinen, statige antieke troon­kamers, een enkel opgehoogd terras. Een twee-onder-een-kap zit knus in een hoekje verstrengeld te fluisteren.

Het is maar hoe we naar dingen kijken, bedenk ik. De make-upartiest die gezichten ziet als percelen. De fysiotherapeut die eens in de zoveel tijd mijn lichaam als een tuin, waar de aarde flink moet worden omgespit, behandelt.

Ik denk terug aan een van de heetste dagen van afgelopen zomer toen ik met een vriendin aan een meertje zat.

“Het is zo niet wat ik me erbij had voorgesteld,” zei ze, terwijl ze beteuterd naar haar lichaam keek.

“Het is prachtig,” antwoordde ik.

“Maar die putten dan?”

“Wat,” zei ik, “putten, bedoel je die kuiltjes? Dat is je huid die knipoogt naar de zon.”

Ze lachte maar leek niet echt overtuigd.

“En deze striemen dan, deze striae. Zo lelijk.”

Ik verslikte me bijna in mijn spa rood.

“Wie heeft je dat wijsgemaakt? Dat zijn zilveren zinnen. Dat is een verhaal, je lichaam dat een verhaal vertelt. In zilveren inkt. Omdat het zo speciaal is.”

“Je lichaam is een museum,” ging ik door. “Kijk, deze knipogen hier,” ik wees op mijn dijbenen, “dat was toen ik stopte met roken en meer ging eten omdat mijn mond toen wat eenzaam was. Dit buikje,” en zo liefdevol als ik kan legde ik mijn hand erop, “dat is een monument. Een constante herinnering aan nieuw leven dat hierbinnen is gebrouwen. Je lichaam is een museum,” herhaalde ik, “je draagt het verleden bij je. Hoe prachtig is dat!”

Ze leek nog niet helemaal overtuigd en ik probeerde nog iets beters te bedenken.

“Alles wat je liefhebt, wordt mooi. Alles wat je liefhebt, wordt vanzelf mooi.”

Het is maar hoe we naar dingen kijken.

