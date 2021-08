Je kunt niet zomaar met hetzelfde zomerlichaam aankomen als vorig jaar, want er zijn trends

Je kunt naar buiten kijken om te zien of het al zomer is, alhoewel je dezer dagen makkelijk bedrogen uit kunt komen. Je kunt de thermometer op het balkon aflezen, je kunt kijken of de buurman alweer zijn bermuda aan heeft of de overburen weer driftig fietsen achter hun auto aan het binden zijn, of je kunt de omslagen van tijdschriften bekijken in de kiosk.

Strandlichaam, bikiniklaar, zomerklaar, bikinilichaam, bikiniproof, zomerlichaam. Al deze woorden staan niet in het woordenboek maar ze luiden met vetgedrukte letters de zomer in. En daar moet je dus klaar voor zijn. Je tuin trouwens ook, je auto, maar vooral dat lichaam. Want blijkbaar is een lichaam niet zomaar bikiniklaar, of strandproof. Er moeten dingen aan gebeuren.

Het moet passen op dat zand, op dat strand, in die zee, in die bikini, dat badpak, die zwembroek. Het moet goed staan bij die auto die naar dat strand rijdt. Het moet matchen met die tuin die al vroeg in het voorjaar voorbereid moet worden voor de zomer. Bij de nagellak die de lente aankondigt. Bij de strandhoeden die je perfect beschermen tegen het krijgen van sproeten. Oh nee, ze mogen weer deze zomer. Oeps, dat was vorige zomer. Dus dan maar veel smeren.

Je kunt ook niet zomaar met hetzelfde zomerlichaam aankomen als vorig jaar, want er zijn trends. De kleuren van deze zomer zijn pastel. Een soort van dwingend advies. Je leest: je wílt deze zomer pastel toevoegen. Makkelijk dus want je wilt het vanzelf. En troost je, de sixpack blijkt nogal tijdloos.

Je kunt alweer bijna de kiosk uit zijn als je oog valt op nog een trend die je niet mag missen: de tube top. Dat is het he-le-maal deze zomer.

En als je dat lichaam niet op tijd beachwaardig, zomerproof, strandklaar hebt gekregen, is er altijd nog een pareo of een tuniekje om de boel nog even boulevardproof te verhullen. En voordat je dat strand opwandelt, kijk dan nog even naar beneden. Zijn die voeten wel slipperproof?

Eén meevaller: het festivallichaam mag nog even in de kast blijven. En er is eigenlijk nog een gelukje: dit jaar mag het strandlichaam ook pas met kerst klaar zijn. Nog beter nieuws: hoe je ook met je lichaam het strand ophobbelt, op het strand is het lichaam vanzelf een strandlichaam.

Je mag jezelf ook vrijstelling geven van trends. Geef jezelf permissie om lekker rebels primaire kleuren te dragen. Je tuin mag er ook nog best op zijn najaars bijliggen.

Je mag het allemaal lekker zelf weten. Zonder pastelkleurige nagellak, met sproeten, met de Speedo uit 1996 op de stoep voor je huis, het mag. In de regen die al lekker strandklaar is.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl